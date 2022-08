D’autres virus offrent des indices sur le mystère du long COVID

18 août 2022 – Les chercheurs poursuivent une gamme de coupables potentiels dans la course pour trouver les causes du long COVID. Certaines choses sur lesquelles ils sont d’accord : Il y aura un certain nombre de causes différentes et les symptômes varieront énormément d’un cas à l’autre.

Les deux principales théories : la persistance du coronavirus qui cause le COVID-19 et une réponse immunitaire hyperactive.

Il existe des preuves que le virus SARS-CoV-2 – ou du moins des morceaux de celui-ci – peut se cacher et persister dans le corps, et il est possible que cela alimente une réaction immunitaire continue et exagérée.

D’autres virus sont connus pour cela. Virus d’Epstein-Barr est considéré comme la cause de la plupart des cas de sclérose en plaques. Le syndrome de fatigue chronique, longtemps un mystère médical, a également été lié à des infections virales.

Avec un système immunitaire excité rencontrant un virus persistant, les causes d’un long COVID promettent d’être aussi nombreuses que la gamme de symptômes qu’il produit – 62, selon à une récente étude britannique.