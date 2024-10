D’autres villes peuvent-elles annuler des forums publics comme Oronoco l’a fait ?

27 octobre — Cher répondeur : J’ai lu que le conseil municipal d’Oronoco a voté l’annulation du forum public lors de sa dernière réunion. N’est-ce pas une violation du premier amendement ? Rochester ferait-il cela si le conseil municipal décidait qu’il ne voulait pas de notre avis ? Comment peuvent-ils s’en sortir ? — Ted parle.

Cher Ted,

Rien n’excite plus les squames d’Answer Man que le Premier Amendement. En fait, il serait difficile de trouver un journaliste qui ne soit pas vraiment un défenseur de la liberté d’expression.

Cela dit, ce qui s’est passé à Oronoco est absolument légal dans l’État du Minnesota. Et probablement dans beaucoup d’endroits.

Au cours de cette réunion du 15 octobre, le procureur de la ville d’Oronoco, Mike Flaherty, a souligné que selon les lois du Minnesota, les villes – d’ailleurs les comtés, les conseils scolaires et autres conseils ou comités gouvernementaux – ne sont pas tenues d’offrir un forum public. Ce qu’ils sont tenus de faire, c’est d’appliquer leurs politiques de manière égale.

Vous voulez un autre avis ? Ken Schueler, avocat chez Dunlap and Seeger Law à Rochester, qui a siégé à un conseil scolaire et représenté à la fois des conseils scolaires et des organisations municipales, est d’accord.

« La question que vous avez soulevée n’est pas vraiment une question du Premier Amendement », a déclaré Schueler. « C’est une question de lois sur les réunions publiques. »

Schueler a déclaré que d’autres États exigent une période de commentaires publics lors des réunions publiques, mais le Minnesota n’en fait pas partie.

Ainsi, même si une ville peut étouffer les commentaires du public, il est peu probable que la plupart d’entre elles prennent cette mesure, surtout quelques semaines après une élection. Cela dit, chaque ville fait les choses un peu différemment.

Rochester, par exemple, autorise 20 minutes au total de contribution du public, soit deux minutes par orateur. Et une personne en particulier ne peut prendre le micro qu’une seule fois au cours d’un mois civil.

La porte-parole Jenna Bowman de la ville a déclaré : « Les choses typiques qui ne sont pas autorisées sont conformes au premier amendement. L’organe du Conseil a le droit de maintenir l’ordre, donc les discours de haine et les commentaires crachant ou incitant à la violence de toute sorte ne sont pas autorisés. les attaques directes contre des membres individuels du conseil ou du personnel municipal dans le cadre du maintien de l’ordre sont encouragés (mais pas obligés) à commenter des sujets relevant de la compétence politique du conseil municipal.

Une seule fois au cours du mandat de Bowman dans la ville – depuis 2019 – quelqu’un a-t-il dû être expulsé par les forces de l’ordre.

L’un des changements apportés par Rochester a été de suspendre les commentaires virtuels parce que cette voie était utilisée pour fomenter des discours de haine, a déclaré Bowman. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire, vous devez venir en personne. Ou écrivez simplement une lettre à votre membre du conseil.

Et les autres villes ?

Eyota limite les orateurs à trois minutes lors de sa réunion mensuelle régulière du conseil municipal. La greffière/trésorière municipale, Tammy Myers, a souligné que la règle des trois minutes n’est pas strictement appliquée, mais utilisée lorsque les « commentaires de quelqu’un sortent des limites ».

Si Eyota semble un peu libre, parcourez 8 km jusqu’à Douvres, où le greffier/trésorier de la ville, Gary Pedersen, a déclaré qu’il n’y avait pas de limite de temps, mais si les choses sortaient du sujet ou devenaient impolies, le maire pourrait proposer une motion pour déménager. sur. Faisant écho à Myers d’Eyota, Pedersen a déclaré que pendant son séjour à Douvres, il n’avait jamais vu le forum public annulé et que personne n’avait jamais été traîné dehors par les forces de l’ordre.

À Stewartville, l’administrateur municipal Bill Schimmel a déclaré que la contribution du public – appelée « Micro ouvert » à l’ordre du jour – était réservée à la fin de la réunion. Les résidents disposent de quatre minutes. Encore une fois, autant que Schimmel s’en souvienne, et il est à Stewartville depuis longtemps, ils n’ont jamais annulé l’événement, et personne n’a été emmené par un adjoint du shérif. Cependant, une fois, quelques résidents se sont lancés des coups verbalement – ​​pas contre le conseil municipal ou le personnel – et la ville a failli demander à un adjoint d’intervenir.

Pour compléter la liste des villes qui font toutes partie du comté d’Olmsted, l’administrateur de la ville de Byron, Al Roder, a déclaré que, aussi loin qu’il se souvienne, la ville n’avait jamais annulé sa période de commentaires publics. De plus, les résidents disposent de trois minutes pour discuter.

Ainsi, quelle que soit la ville dans laquelle vous habitez, assurez-vous d’assister à une réunion du conseil municipal de temps en temps. Vous apprendrez peut-être quelque chose sur votre ville et si vous avez quelque chose à dire, votre conseil municipal attend probablement de vos nouvelles.

Nous sommes toujours prêts à recevoir les commentaires des lecteurs. Envoyez vos questions à Answer Man à [email protected].