D’autres tempêtes meurtrières arrivent, alors préparez-vous mieux, disent les experts

WASHINGTON (AP) – Le temps meurtrier frappera plus souvent les États-Unis, et l’Amérique ferait mieux de mieux y faire face, ont déclaré des experts mercredi alors que le Texas et d’autres États luttaient contre des tempêtes hivernales qui ont dépassé la pire planification des services publics, des gouvernements et des millions de citoyens tremblants.

Les tempêtes de cette semaine – avec davantage encore de se diriger vers l’est – correspondent à un schéma d’aggravation des extrêmes sous le changement climatique et démontrent à nouveau que les responsables locaux, étatiques et fédéraux n’ont pas fait assez pour se préparer à des conditions météorologiques plus grandes et plus dangereuses.

Au moins deux douzaines de personnes sont décédées cette semaine, notamment à la suite d’un incendie ou d’une intoxication au monoxyde de carbone alors qu’elles luttaient pour trouver de la chaleur à l’intérieur de leurs maisons. À Oklahoma City, une explosion dans l’Arctique a fait plonger les températures dans la capitale de l’État jusqu’à 14 degrés en dessous de 0 (-25 Celsius).

«C’est un autre genre de tempête», a déclaré Kendra Clements, l’un des nombreux hommes d’affaires d’Oklahoma City qui ont ouvert leurs bâtiments pour abriter des sans-abri, certains souffrant d’engelures, d’hypothermie et de glaçons dans les cheveux. C’était également un signe avant-coureur de ce que les prestataires de services sociaux et les gouvernements disent être une augmentation des besoins des plus vulnérables de la société à mesure que les catastrophes climatiques et naturelles s’aggraveront.

D’autres Américains sont également en danger. Les alimentations de toutes sortes ont échoué dans le froid extrême, y compris les centrales au gaz naturel qui ont été mises hors ligne dans des conditions glaciales et, dans une moindre mesure, les éoliennes qui ont gelé et ont cessé de fonctionner. Plus de 100 millions de personnes vivent dans des zones soumises à des avertissements, des veilles ou des avis météorologiques hivernaux, et des coupures de courant devraient se poursuivre dans certaines régions du pays pendant des jours.

La crise a sonné l’alarme pour les systèmes électriques de tout le pays sur la nécessité de se préparer à des conditions difficiles qui vont au-delà des attentes historiques. Le Texas, par exemple, s’attend à ce que la demande d’électricité atteigne son maximum dans la chaleur de l’été, et non dans les profondeurs de l’hiver.

Les tempêtes de cette semaine surviennent alors que le président Joe Biden vise à dépenser jusqu’à 2000 milliards de dollars en infrastructures et en investissements dans les énergies propres sur quatre ans. Biden s’est engagé à mettre à jour le réseau électrique américain pour qu’il soit exempt de pollution en carbone d’ici 2035, à altérer les bâtiments, à réparer les routes et à construire des bornes de recharge pour véhicules électriques.

«La construction d’infrastructures résilientes et durables capables de résister aux conditions météorologiques extrêmes et au changement climatique jouera un rôle essentiel» dans la création d’emplois et la réalisation de l’objectif de Biden d’un «avenir à émissions nettes nulles», a déclaré mercredi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Les tempêtes sont une grande nouvelle cette semaine, en particulier à la lumière de leur effet sur les vaccinations COVID-19 ainsi que sur le gel des Américains, mais cela ne signifie pas qu’elles ne deviendront pas plus courantes, disent les experts.

«C’était certainement une anomalie», mais qui est susceptible de se produire plus fréquemment en raison du changement climatique, a déclaré Sara Eftekharnejad, professeur adjoint de génie électrique et d’informatique à l’Université de Syracuse.

«Il faut probablement une meilleure planification, car nous commençons à voir plus d’événements météorologiques extrêmes à travers le pays», a-t-elle déclaré, qu’il s’agisse d’un froid intense au Texas ou de la vague de chaleur intense en Californie l’année dernière qui a alimenté des incendies de forêt mortels.

De meilleures prévisions – à court et à long terme – contribueraient à éviter des pannes catastrophiques telles que les pannes actuelles au Texas et dans d’autres États, tout comme les systèmes de stockage à grande échelle qui peuvent fournir de l’électricité lorsque la demande augmente et une plus grande diversité de sources d’énergie, Eftekharnejad et d’autres experts ont déclaré.

Le changement climatique nuit également à l’état de préparation militaire. Les dommages causés par un ouragan de 2018 à la base aérienne Tyndall en Floride et les inondations de 2019 à la base aérienne Offutt du Nebraska, par exemple, ont conduit le Pentagone à envoyer des militaires aussi loin que la Grande-Bretagne pour s’entraîner.

Un autre ouragan de 2018 qui a frappé Camp Lejeune en Caroline du Nord, qui abrite un tiers des capacités du Corps des Marines américain, a causé suffisamment de dégâts pour dégrader l’entraînement dans son ensemble, ont conclu les hautes autorités militaires américaines.

Le renforcement des installations militaires contre l’aggravation des catastrophes naturelles coûtera des milliers de milliards. Mais cela doit être fait, a déclaré Joan VanDervort, ancienne experte en climat de longue date du département de la Défense au sein du groupe de réflexion Center for Climate and Security. «Nous avons des yeux à l’étranger qui regardent notre vulnérabilité et comment nous réagissons. … Il y a des ennemis qui en profiteront certainement.

Michael Craig, professeur adjoint de systèmes énergétiques à l’Université du Michigan, a déclaré que les événements en Californie et au Texas montrent que «ce que nous avons maintenant ne le fera pas face au changement climatique. Cela ne fera qu’empirer d’ici. »

La catastrophe au Texas et dans d’autres États «est un rappel que l’infrastructure essentielle de notre pays est vulnérable aux événements météorologiques extrêmes et que nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les investissements de résilience nécessaires pour la protéger», a déclaré le sénateur Tom Carper, D- Del., Président du Comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics, qui a rencontré Biden à la Maison Blanche la semaine dernière.

«Le coût associé à la lutte contre le changement climatique et à l’amélioration de la résilience de nos infrastructures sera toujours inférieur au coût de la reconstruction ou de l’inaction», a déclaré Carper.

Pendant ce temps, les régulateurs fédéraux se penchent sur les opérations du système d’alimentation en vrac pendant la violente tempête hivernale qui a touché les États de la Louisiane au Minnesota.

Au Texas, où l’énergie éolienne est une source croissante d’électricité, les éoliennes ne sont généralement pas équipées pour résister à de basses températures prolongées, comme c’est le cas dans l’Iowa et dans d’autres États par temps froid. Modifier légèrement les turbines pour résister aux températures glaciales est une étape nécessaire pour faire face au changement climatique, a déclaré Roy McCann, professeur de génie électrique à l’Université de l’Arkansas.

Alors que certains politiciens républicains, dont le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ont tenté de blâmer l’énergie éolienne et solaire pour les pannes, les centrales thermiques traditionnelles, qui dépendent principalement du gaz naturel, fournissent l’essentiel de l’électricité de l’État et étaient les plus grandes. problème.

«L’ensemble du système était débordé», a déclaré Joshua Rhodes, chercheur associé sur les questions énergétiques à l’Université du Texas.

Knickmeyer a rapporté d’Oklahoma City.