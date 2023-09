D’autres stocks de Disney Lorcana sont en route vers les magasins locaux

Le Disney Lorcana Le jeu de cartes à collectionner est arrivé avec un énorme succès à la Gen Con cette année, avec des gens faire la queue toute la nuit pour obtenir des boosters. La forte demande s’est poursuivie après la convention, et maintenant un porte-parole de Ravensburger déclare à io9 qu’un « produit de rappel supplémentaire » arrivera dans les magasins de jeux locaux en octobre aux États-Unis. Premier chapitre le produit arrivera en Europe et en Amérique du Nord début 2024.

Le porte-parole de Ravensburger a déclaré à io9 que la société travaillait « pour obtenir plus [Disney Lorcana] produit sur le marché pour répondre à la demande. Probablement influencé par les rapports du marché des revendeurs en plein essor sur les boutiques en ligne comme eBay et TCGPlayer, Ravensburger a commencé à s’efforcer de réimprimer le Premier chapitre.

« Notre objectif est que les fans puissent acheter et profiter du Disney Lorcana Produit TCG au prix de détail suggéré », a déclaré le porte-parole, « et nous continuerons à prendre des mesures pour garantir un niveau de disponibilité et de qualité qui maintient le marché sain pour les collectionneurs et les joueurs. »

De plus, nous savons que le deuxième chapitre de Lorcanales cartes de sont prévues pour sortira le 1er décembre 2023, ce qui signifie qu’il y aura encore plus de demande autour de Noël.

