D’autres stocks de Disney Lorcana sont en route vers les magasins locaux

Le Disney Lorcana Le jeu de cartes à collectionner est arrivé avec un énorme succès à la Gen Con cette année, avec des gens faire la queue toute la nuit pour obtenir des boosters. La forte demande s’est poursuivie après la convention, et maintenant un porte-parole de Ravensburger déclare à io9 qu’un « produit de rappel supplémentaire » arrivera dans les magasins de jeux locaux en octobre aux États-Unis. Premier chapitre le produit arrivera en Europe et en Amérique du Nord début 2024.

Le porte-parole de Ravensburger a déclaré à io9 que la société travaillait « pour obtenir plus [Disney Lorcana] produit sur le marché pour répondre à la demande. Probablement influencé par les rapports du marché des revendeurs en plein essor sur les boutiques en ligne comme eBay et TCGPlayer, Ravensburger a commencé à s’efforcer de réimprimer le Premier chapitre.

« Notre objectif est que les fans puissent acheter et profiter du Disney Lorcana Produit TCG au prix de détail suggéré », a déclaré le porte-parole, « et nous continuerons à prendre des mesures pour garantir un niveau de disponibilité et de qualité qui maintient le marché sain pour les collectionneurs et les joueurs. »

De plus, nous savons que le deuxième chapitre de LorcanaLes cartes devraient sortir le 1er décembre 2023, ce qui signifie qu’il y aura encore plus de demande autour de Noël.

Le vendredi 29 septembre, un porte-parole de Ravensburger a déclaré à io9 par e-mail : « Pour répondre à la demande accrue suite au lancement initial du jeu, Ravensburger a annoncé en septembre son intention de réimprimer le premier set du JCC Disney Lorcana, The First Chapter. La réimpression comprendra également le deuxième set du jeu, L’avènement des Floodborn, et devrait être disponible d’ici les vacances 2023 en Amérique du Nord et d’ici janvier 2024 en Europe.

