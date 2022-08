D’autres séances de photos célèbres le long de la route 66 – Shaw Local

Les cent premiers kilomètres de la Route 66 ne sont que le début d’un road trip légendaire à travers le grand État de l’Illinois. Rejoignez-nous alors que nous explorons certaines des autres séances de photos célèbres, des reliques en bordure de route et des attractions incontournables qui vous attendent plus loin le long de la Mother Road. Ici, nous mettons en évidence certains des arrêts amusants que vous trouverez entre Springfield et Edwardsville.

Le Géant de Lauterbach

1569, avenue Wabash, Springfield

illinoisroute66.org

L’imposante statue en fibre de verre accueille les visiteurs passant par Lauterbach Auto Service. Située juste à côté de Mother Road à Springfield, la statue tenait à l’origine un silencieux surdimensionné, mais a depuis été modifiée pour contenir un drapeau américain. La célèbre attraction en bord de route, l’un des titans classiques en fibre de verre de Muffler Men, est similaire dans sa conception au rétro-futuriste Gemini Giant de Wilmington. Ces géants publicitaires en fibre de verre moulé, nommés d’après les silencieux que les statues originales tenaient entre leurs mains, sont devenus un incontournable de l’Americana depuis leur invention au début des années 1960 par le constructeur de bateaux Steve Dashew et sa société International Fiberglass. Alors que des milliers de ces figures de Goliath étaient dispersées à travers le pays, il reste peu d’hommes silencieux. Le géant de Lauterbach a perdu la tête lors d’une tornade en 2006, mais a été réparé de manière experte par le personnel de la station-service, ce qui garantit que le géant fera partie intégrante de la Route 66 pour les années à venir.

Route de briques Route 66 d’origine

Aux routes Snell et South Curran, Auburn

il66assoc.org/destination/original-brick-road

Inscrite au registre national des lieux historiques, la magnifique route en brique restaurée et posée à la main, longue de 2,2 km, est l’une des rares destinations le long de la route mère où vous pourrez découvrir à quoi ressemblaient les voyages dans les années 1930. Achevé à l’origine en 1931, ce tronçon de route a été mis à jour pour reposer sur une plate-forme en béton, ce qui permet une conduite plus douce – mais typiquement cahoteuse – qui simule les premiers jours du voyage sur la Route 66. La séance photo à ne pas manquer, sur les magnifiques collines de la campagne, se trouve à environ 20 minutes du centre-ville de Springfield.

(Emma Franklin)

Le ranch des lapins d’Henry

1107 Ancienne route historique 66, Staunton

henrysroute66.com

Gardant l’esprit des attractions routières classiques de la Route 66, Henry’s Rabbit Ranch à Staunton est à la fois une boutique de cadeaux, un environnement d’art folklorique et entièrement consacré à la célébration de la Mother Road et de son histoire. Fondé dans les années 1990, cet arrêt original propose des souvenirs d’autoroute et de camionnage, une collection de voitures VW Rabbit à moitié enfouies dans la terre (un hommage à Amarillo, l’emblématique Cadillac Ranch du Texas) et des dizaines de vrais lapins avec lesquels vous pouvez visiter. Vous trouverez une large sélection de cadeaux et d’objets de collection Route 66, ainsi que du matériel touristique et de planification de voyage utile. Des rendez-vous sont nécessaires pour visiter le Rabbit Ranch, alors assurez-vous d’appeler le 618-635-5655 avant votre visite.

Centre commercial d’antiquités d’éléphant rose

908, promenade commémorative des anciens combattants, Livingston

facebook.com/pinkelephantantiquemall

Installé dans un ancien bâtiment de lycée, le Pink Elephant Antique Mall regorge de trouvailles uniques provenant de plus de 50 antiquaires éclectiques. Connu pour ses collections accrocheuses de souvenirs de bord de route et de souvenirs, il comprend une statue Uniroyal Gal restaurée (l’homologue féminin des Muffler Men), un éléphant en fibre de verre grandeur nature et l’une des très rares maisons Futuro “UFO” originales des années 1960 à la nation. Au-delà de toutes ces séances de photos amusantes, vous trouverez un restaurant à service complet sur place, servant des hamburgers, des nachos, des sandwichs et d’autres rafraîchissements. Juste à côté, dans un bâtiment de style Twistee Treat (architecture originale en forme de cornet de crème glacée surdimensionné), vous trouverez de nombreuses offres de délicieuses glaces, bonbons et fudge.

Montez à bord de votre voiture et découvrez la nostalgie inégalée de la Route 66. Les cent premiers kilomètres de l’emblématique Mother Road sont bordés de restaurants rétro, de musées fascinants et de certains des sites touristiques les plus populaires le long de cette route réputée. Se diriger vers TheFirstHundredMiles.com et suivez Route 66 – Illinois sur Facebook pour commencer à planifier votre voyage.