D’autres rumeurs sur Google Pixel 6 et 5a font surface – performances, prix, couleurs

Dans un podcast récemment publié avec Max Weinbach – un pronostiqueur populaire et journaliste technique – révèle des détails intéressants sur les rumeurs de Pixel 6 et 5a. Nous avons résumé les éléments les plus importants du podcast.

En commençant par la soi-disant puce Whitechapel, les sources de Weinbach pensent qu’elle ne sera pas aussi puissante que le Snapdragon 888 ou l’Exynos 2100 de Samsung.Elle sera toujours basée sur la technologie 5 nm de Samsung, mais elle se situera quelque part entre le Snapdragon 865 et 888 en termes de performances brutes.

La particularité du SoC personnalisé est le NPU (Neural Processing Unit) et l’ISP (Image Signal Processor) à l’intérieur. Ils ne sont pas nouveaux dans la famille Pixel mais étaient absents de la sortie de l’année dernière. Le NPU et l’ISP sont utilisés pour produire des images plus belles à l’aide de la photographie informatique. Des fuites antérieures suggèrent qu’un gros capteur principal de 50MP associé à une caméra ultra-large et à un zoom 8MP 5x sera utilisé.

Weinbach précise également que la version orange du Pixel 6 qui est apparue dans les rendus récents sera davantage un combo pêche, pas rose (Pixel 3) et or. Un design vert, argent et noir est également en préparation.

Des rapports internes suggèrent que Google participera pleinement à la campagne marketing de cette année, rivalisant même avec le budget marketing de la série S de Samsung. Peut-être que Google est vraiment enthousiasmé par son prochain téléphone et est convaincu qu’il sera l’un des meilleurs produits phares de 2021.

Et si tout se passe bien, nous verrons la Google Watch, le Pixel 5a se lancer aux côtés du Pixel 6 en octobre. Si les pénuries de puces persistent, une date de sortie en novembre est tout à fait possible.

Enfin, Max donne un indice sur le prix du Pixel 5a et malheureusement, il sera plus élevé que le prix de lancement du Pixel 4a. Pas de chargement sans fil aussi.

La source