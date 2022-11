D’autres plaintes contre le chef de la prison philippine liées à un meurtre

MANILLE, Philippines (AP) – Le haut responsable de la prison des Philippines, accusé d’avoir comploté le meurtre d’un journaliste de radio, a également ordonné qu’un grand trou soit creusé dans la prison principale du pays pour rechercher un trésor enfoui, a déclaré vendredi le secrétaire à la Justice.

Le directeur général du Bureau des services correctionnels, Gerald Bantag, a fait face à une série d’allégations inhabituelles depuis sa suspension le mois dernier, notamment l’élevage de chevaux et de serpents dans le complexe carcéral surpeuplé à la périphérie sud de la métropole de Manille et la négligence entraînant l’accumulation des corps de 176 prisonniers. dans une maison funéraire.

Après la suspension de Bantag, les autorités ont découvert une énorme fosse creusée par des pelleteuses dans le complexe pénitentiaire de la ville de Muntinlupa avec ce qui semblait être un tunnel peu profond au fond.

Bantag a déclaré aux journalistes qu’il avait ordonné que le trou soit creusé dans le cadre d’un plan de construction d’une piscine très profonde pour former le personnel pénitentiaire à la plongée sous-marine. Les travailleurs pourraient alors être utilisés comme sauveteurs en cas d’inondations et de tempêtes, a-t-il déclaré.

Mais le secrétaire à la Justice, Jesus Crispin Remulla, a déclaré que Bantag lui avait dit il y a quelques mois que les fouilles faisaient partie de la recherche d’un trésor légendaire soi-disant enterré par les forces d’occupation japonaises sous le commandement du général Tomoyuki Yamashita pendant la Seconde Guerre mondiale.

“Je lui ai dit d’arrêter. C’est ridicule », a déclaré Remulla aux journalistes, ajoutant que le creusement était une perte de temps et d’argent pour le gouvernement. “Il n’est pas là pour chercher un trésor, vous êtes là pour diriger le service correctionnel.”

Remulla a déclaré qu’il ne savait pas si un trésor avait été trouvé et lancerait une enquête sur les fouilles, qui ont été interrompues, pour déterminer si une loi avait été enfreinte.

Bantag a été suspendu par le président Ferdinand Marcos Jr. le mois dernier dans le cadre d’une enquête sur la mort d’un gangster emprisonné, Jun Villamor, qu’un homme armé avoué a identifié comme la personne qui lui a demandé de tuer le commentateur radio Percival Mabasa le 3 octobre pour 550 000 pesos ( 9 650 $).

Trois chefs de gang emprisonnés ont déclaré plus tard aux enquêteurs qu’ils avaient reçu l’ordre de tuer Villamor en l’étouffant avec un sac en plastique en prison afin qu’il n’identifie pas le cerveau du meurtre de Mabasa, ont déclaré des responsables.

Un homme à moto a tué par balle Mabasa alors qu’il se rendait dans un village résidentiel. Mabasa avait vivement critiqué Bantag et l’ancien président Rodrigo Duterte, qui avait nommé Bantag, pour de prétendues irrégularités.

Des plaintes pénales ont été déposées contre Bantag et un responsable de la sécurité de la prison, ainsi que contre le meurtrier avoué de Mabasa et les trois chefs de gang accusés d’avoir tué Villamor en prison. Bantag a nié toute implication dans les meurtres de Mabasa et Villamor et a accusé Remulla d’avoir fabriqué des plaintes pénales contre lui.

Lorsque les enquêteurs se sont rendus dans un salon funéraire près de la prison de Muntinglupa pour vérifier les restes de Villamor, ils ont rapporté avoir découvert 176 corps non réclamés de détenus qui avaient été répertoriés comme étant morts de diverses maladies telles que la tuberculose, l’insuffisance rénale et les maladies cardiaques alors que Bantag était le chef de la prison.

Les autorités ont enterré 10 des corps mais se préparent à procéder à des autopsies sur de nombreux autres pour confirmer les causes de leur décès, a déclaré Remulla.

The Associated Press