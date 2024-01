D’autres pays pourraient-ils être les prochains ?

Alors que les Équatoriens mènent la guerre contre près de deux douzaines de gangs qui transforment effrontément leur pays autrefois paisible en l’un des plus violents de la région, les experts préviennent que les organisations criminelles financées par la drogue de ce pays sud-américain constituent l’une des plus graves menaces à la sécurité de l’Amérique latine depuis des années.

Selon certains analystes politiques et de sécurité, le remède à la violence pourrait devoir se faire aux dépens du régime démocratique et des droits de l’homme.

Le mois dernier, l’Équateur a connu une escalade de la violence alimentée par les efforts des gangs pour trouver de nouvelles routes de trafic de drogue vers les États-Unis et l’Europe. Des policiers ont été tués, des voitures ont été bombardées et plus de 100 gardes ont été retenus en otages alors que des émeutes éclataient dans les prisons. L’un des actes les plus éhontés a été la prise de contrôle armée, la semaine dernière, d’une chaîne de télévision publique à Guayaquil, lors d’une diffusion en direct.

Mercredi, le procureur chargé de l’enquête sur l’attaque a été tué, abattu alors qu’il conduisait sa voiture, a confirmé le procureur général du pays. La région est déjà confrontée à des inégalités extrêmes, à des institutions faibles et à des niveaux élevés de corruption.

“Nos démocraties américaines ne sont pas préparées à faire face à ce type de situation”, a déclaré l’ancien vice-président colombien Francisco Santos au Miami Herald et au Nuevo Herald. « Ce que nous observons en Équateur est un véritable signal d’alarme pour toute la région. Des explosions de violence similaires dans d’autres pays ne peuvent être exclues si des mesures sérieuses ne sont pas prises contre ce phénomène criminel.»

En réponse à la violence, le président équatorien Daniel Noboa a pris la mesure inhabituelle de déclarer l’état de conflit armé interne et d’ordonner à l’armée de poursuivre 22 gangs criminels qu’il a définis comme des organisations terroristes. Depuis lors, le gouvernement a procédé à 15 461 arrestations, accusant 158 ​​individus de terroristes et annonçant que cinq membres de gangs avaient été tués lors des descentes de police.

Mardi, Noboa a déclaré à CNN que l’Équateur était la dernière ligne de front d’un problème mondial et que son pays avait besoin de l’aide internationale.

«J’accepterais volontiers la coopération des États-Unis. Nous avons besoin d’équipements, nous avons besoin d’armes, nous avons besoin de renseignements et je pense qu’il s’agit d’un problème mondial. Ce n’est pas seulement le cas en Équateur », a-t-il déclaré.

Les experts sont d’accord avec lui.

Dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes, les forces de police et de sécurité sous-payées sont dispersées. Ce qui se passe en Équateur se produit également, bien que dans une moindre mesure, au Pérou, au Chili, au Honduras et en Colombie voisins, a déclaré Santos. « Nos sociétés approchent d’un carrefour crucial où elles doivent décider si elles couvrent de front les coûts fiscaux et politiques de la lutte contre ces organisations criminelles », a-t-il ajouté.

La violence est déclenchée par le trafic de drogue et par la nécessité pour les trafiquants de trouver de nouvelles routes pour acheminer la cocaïne vers l’Europe et les États-Unis. L’Équateur se démarque néanmoins, estime Ivan Briscoe, de l’International Crisis Group, car il va à l’encontre de la tendance précédente en Amérique latine.

“La tendance générale du crime organisé au cours des 40 dernières années en Amérique latine a été de réduire le niveau d’exposition des organisations criminelles à la répression” des gouvernements, a déclaré Briscoe, directeur du programme pour l’Amérique latine et les Caraïbes. “L’Équateur évolue dans l’autre sens et c’est là le mystère.”

Il y a quelques années encore, la criminalité et la violence dans le pays étaient dérisoires en comparaison de ce qui se passait à côté, en Colombie et au Pérou.

« Jusqu’à tout récemment, il n’y a pas d’antécédents de production de drogue le long de la frontière colombienne. Pas de mouvement de guérilla majeur. Augmentation occasionnelle du taux de meurtres à mesure que la criminalité va et vient, mais rien de trop substantiel. L’Équateur n’était pas un pays violent », a déclaré Briscoe. « La mauvaise gestion politique en Équateur n’est rien en comparaison de ce que l’on a vu à côté au Pérou, et maintenant l’Équateur semble bien pire que le Pérou et la Colombie en termes de sécurité humaine de base. »

Alberto Ray, directeur du Risk Awareness Council, basé en Floride, a déclaré que l’une des raisons de la crise était que certains groupes criminels organisés en Équateur détenaient plus de pouvoir que l’État.

“Ils sont devenus très puissants et, grâce à cela, ils parviennent à contrôler des espaces à l’intérieur du territoire national, ce qui empêche les forces de l’ordre d’interrompre leurs opérations ou même de les empêcher de s’étendre”, a déclaré Ray.

Grâce à cela, les gangs sont capables de mener des opérations lucratives, la principale étant le trafic de drogue, tout en nouant des alliances avec d’autres organisations criminelles internationales.

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a annoncé la semaine dernière que de hauts responsables américains se rendraient en Équateur dans les semaines à venir pour explorer les moyens par lesquels les États-Unis pourraient aider. Il a qualifié le niveau de violence d’« effroyable ». Les fonctionnaires Todd Robinson, secrétaire adjoint du Bureau international des stupéfiants et de l’application de la loi ; Kevin Sullivan, secrétaire adjoint adjoint du Bureau des affaires de l’hémisphère occidental, et le général Laura Richardson, chef du Commandement Sud des États-Unis au Pentagone.

En plus de cette visite, les États-Unis fourniront également d’autres aides, a déclaré Miller, notamment un partage accru de renseignements.

Marc Feierstein, conseiller principal du programme Amérique latine à l’Institut américain pour la paix, a déclaré que la crise en Équateur nécessite « une réponse significative ». Feierstein était directeur principal des affaires de l’hémisphère occidental au Conseil de sécurité nationale du président Obama.

« C’est pourquoi vous avez une délégation de haut niveau qui se rend en Équateur, et nous réagissons comme nous le faisons. L’autre question est de savoir quel type de ressources l’administration et même le Congrès sont prêts à y consacrer, car nous avons assisté à des réductions de l’aide au fil des années, en particulier dans cette région », a-t-il déclaré. « Même l’administration, qui s’est montrée assez audacieuse sur le plan intérieur, s’est montrée moins audacieuse en matière de budgétisation dans le domaine des affaires étrangères. »

Les implications sont considérables. La criminalité et la violence affectent non seulement la croissance économique, mais contribuent également aux flux migratoires, alors qu’un nombre croissant d’Équatoriens fuient la pauvreté et la violence pour rejoindre la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Les bandes criminelles opérant en Équateur ont noué des alliances avec les cartels de la drogue mexicains.

«C’est un problème pour la sécurité des citoyens qui finit par devenir un problème pour la défense du gouvernement. Pourquoi? Parce que lorsque ces organisations deviennent plus puissantes que les armées nationales, la police et les gardes nationales des pays, le pouvoir qu’elles confèrent commence à remettre en question la stabilité de l’État », a déclaré Ray.

Jusqu’à présent, la seule solution efficace semble être l’adoption de mesures dures, telles que celles mises en œuvre par le président Nayib Bukele au Salvador. La répression sévère contre les gangs a été critiquée à l’étranger pour avoir conduit à des violations des droits de l’homme, même si ces mesures sont populaires dans le pays.

Le succès de la politique de Bukele a été salué par d’autres dirigeants comme un modèle, étant donné que de vastes secteurs de la population pourraient être disposés à tolérer un certain degré de violations des droits de l’homme en échange de la possibilité de marcher dans les rues en toute sécurité la nuit, a déclaré Ray.

Feierstein a déclaré que même si les gens sont prêts à sacrifier certains éléments de la démocratie pour améliorer la sécurité, il existe une grande différence entre les gangs de rue opérant au Salvador et les cartels de la drogue en Équateur.

Une alternative, a-t-il dit, pourrait être des éléments du Plan Colombie, l’initiative diplomatique, militaire et d’aide étrangère américaine utilisée pour lutter contre les cartels de la drogue en Colombie.

« Il est important de réfléchir aux leçons du Plan Colombie, à ce qui a fonctionné et à ce qui n’a pas fonctionné, et quelle serait la matrice du succès dans un pays comme l’Équateur », a déclaré Feierstein. « Mais il y a des compromis budgétaires. Si nous investissons en Équateur, d’où viendra-t-il ?

En Équateur, les retards dans la lutte contre la menace émergente ont conduit à une recrudescence des activités criminelles qui menacent désormais la stabilité du pays. Evan Ellis, professeur-chercheur en études latino-américaines à l’Institut d’études stratégiques du Collège de guerre de l’armée américaine, a déclaré que le taux d’homicides en Équateur a été multiplié par huit au cours des huit dernières années. Ce taux place le pays avec un taux de 46,5 homicides pour 100 000 habitants, l’un des plus élevés de la région.

Pour l’instant, les mesures adoptées par le gouvernement Noboa semblent avoir connu un certain succès. L’état d’urgence de 60 jours a permis la mobilisation de l’armée dans le cadre de la campagne de lutte contre les gangs, a déclaré Ellis.

« Le consensus social et politique temporaire renforcé par les derniers excès des gangs et les conditions juridiques créées par la réponse du gouvernement Noboa ont sans doute créé les conditions permettant au gouvernement d’obtenir des résultats significatifs contre la menace immédiate dans les semaines à venir », a-t-il ajouté.