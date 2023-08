D’autres ordres d’évacuation liés aux incendies de forêt ont été dégradés dans l’Okanagan en Colombie-Britannique

Si la puissance ou les données de votre appareil sont faibles, vous pouvez obtenir des mises à jour sur CBC Lite, notre site Web en texte uniquement à faible bande passante.

Les responsables du centre de l’Okanagan en Colombie-Britannique ont annoncé que d’autres ordres d’évacuation avaient été dégradés samedi alors que les pompiers continuent de lutter contre les incendies dans la région.

Tous les ordres d’évacuation restants dans Lake Country ont été rétrogradés en alerte samedi, ainsi que plusieurs ordres à West Kelowna, y compris des propriétés dans les régions supérieures de Tallus Ridge, Shannon Woods Drive et Rainbow Road.

Les ordres d’évacuation ont également été dégradés dans certaines parties de la Première Nation de Westbank.

Des milliers de personnes restent hors de chez elles en raison de l’incendie de forêt de McDougall Creek et d’autres incendies.

Cependant, deux de ces incendies – qui brûlent dans la ville de Kelowna et Lake Country juste au nord de celle-ci – sont désormais maîtrisés après une semaine de lutte acharnée contre les incendies de la part du BC Wildfire Service (BCWS) et des pompiers municipaux.

« De nombreux travaux de nettoyage sont en cours », a déclaré l’Irlande lors d’une conférence de presse samedi matin. « Il y a encore des arbres dangereux. Les gens doivent se rappeler que le feu est maîtrisé. Le feu n’est pas éteint.

« Les alertes vont rester en place pendant le week-end. Soyez vigilant. N’entrez pas dans les zones brûlées. »

L’Irlande a déclaré que les résidents devraient garder un œil sur les activités du district régional de Central Okanagan (RDCO). site web pour savoir quand les ordres seraient levés et des informations sur le retour au domicile des évacués.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, affirme que les pompiers ont fait de bons progrès pour éloigner les incendies des maisons. (Tom Popyk/CBC)

Au total, plus de 900 propriétés dans la région ont été retirées de l’ordre d’évacuation vendredi, les responsables affirmant que l’accent est désormais mis sur les efforts de redressement et de reconstruction.

À la fin de la semaine dernière, des responsables ont déclaré que 181 propriétés avaient été endommagées ou rasées par des incendies dans la région, dont quatre dans la ville de Kelowna et trois dans la région des Lacs.

Jodie Foster, porte-parole du RDCO, a déclaré que ce nombre augmenterait probablement à mesure que les pompiers évalueraient l’étendue des dégâts à West Kelowna et dans le district régional.

Des agents de la GRC patrouillent sur le lac Okanagan près de maisons détruites à West Kelowna, le mercredi 23 août. (Chris Corday/CBC)

« Alors que nous sommes en quelque sorte en transition vers la reprise, celle-ci se déroule à des rythmes différents selon les communautés en fonction de la gravité des incendies au sein de ces communautés », a-t-elle déclaré.

Le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu dans la région vendredi, et les responsables se sont déclarés réceptifs à leurs préoccupations et à leurs besoins en matière de financement à plus long terme pour les infrastructures et l’atténuation des incendies dans la région.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique, quant à lui, affirme que des soutiens en matière de santé mentale sont disponibles pour les personnes touchées par les incendies de forêt, avec du personnel de soutien psychologique en cas de catastrophe déployé dans les centres d’accueil d’urgence de tout l’intérieur.

