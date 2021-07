D’autres objectifs de grande course à l’horizon pour Highland Princess | Nouvelles de course

John Quinn doit envisager deux objectifs contrastés pour Highland Princess après que la pouliche ait poursuivi sa progression avec une victoire dans un concours de Listed à Chelmsford.

La fillette de quatre ans est susceptible d’opter pour l’une de ses deux entrées à fermeture anticipée sur sept stades, soit le tohu-bohu du Moet & Chandon International Heritage Handicap à Ascot le 24 juillet ou le Group Two Sky Bet City of York Stakes à York le 21 août.

Highland Princess a fait irruption sur les lieux en remportant le Buckingham Palace Handicap à Royal Ascot – et a enchaîné avec une victoire à tous les niveaux dans les Queen Charlotte Fillies’ Stakes dimanche.

« C’est une vraie pouliche très dure. Je suis ravi d’elle », a déclaré Quinn.

« Elle est dans le gros handicap à Ascot et elle est aussi dans un Groupe 2 à York. On verra. Je n’y ai pas encore vraiment pensé. »

Quinn a révélé que ses deux sprinters intelligents, Keep Busy et Liberty Beach, pourraient participer aux Group Two Paddy Power Sapphire Stakes au Curragh le 17 juillet.

Keep Buy a couru deux fois depuis qu’ils ont terminé respectivement cinquième et sixième derrière Oxted dans les King’s Stand Stakes lors de la réunion royale.

Après avoir décroché un prix de Listed à Ayr sept jours plus tard, Keep Busy est réapparu dans la Coral Charge à Sandown samedi, mais s’est lentement éloigné et a eu des problèmes de course. Elle a finalement terminé septième derrière Came From The Dark.

« Quelque chose s’est déclenché dans les portes près d’elle et elle a raté la pause. Puis elle s’est retrouvée coincée à l’intérieur », a déclaré l’entraîneur du North Yorkshire.

« Cela ne s’est pas produit, mais elle va bien et elle ira chercher le Sapphire au Curragh.

« Liberty Beach va très bien. Les deux pourraient courir dans la même course. »