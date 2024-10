D’autres niveaux de l’opération secrète présumée de l’Inde seront probablement révélés alors que l’enquête de la GRC se poursuit (sources)

Les six hauts diplomates qu’Ottawa a ordonné de quitter le pays ne seront peut-être pas les derniers responsables indiens à être expulsés alors que la police canadienne enquête sur ce qu’elle prétend être l’implication d’agents du gouvernement indien dans une « violence généralisée » ici, ont indiqué des sources proches de l’enquête. a déclaré à CBC News.

Ces sources affirment qu’un réseau de soutien aux opérations clandestines de l’Inde reste en grande partie en place au Canada, même si elles pensent qu’il est probable que certains membres de ce réseau partiront désormais volontairement – ​​et discrètement – ​​plutôt que de risquer d’être arrêtés.

Des sources ont décrit les opérations de l’Inde au Canada comme étant à plusieurs niveaux et à multiples facettes, impliquant de nombreuses personnes jouant différents rôles – certaines volontairement, d’autres sous la pression des diplomates indiens et de leurs mandataires.

Les diplomates indiens se sont eux-mêmes engagés dans des activités secrètes et ont recruté d’autres personnes pour les aider, affirment des sources.

Depuis 1955, l’Inde exige que tous les nationaux qui deviennent citoyens de pays étrangers renoncent à leur citoyenneté indienne. Cela signifie que de nombreux Indo-Canadiens de première, deuxième et troisième génération ont besoin de ce qu’on appelle un OCI (Overseas Citizen of India). Visa pour visiter l’Inde.

Les diplomates et les fonctionnaires consulaires indiens ont utilisé leur pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser de tels visas afin de faire pression sur les gens pour qu’ils effectuent des surveillances ou deviennent des informateurs, ont déclaré des sources à CBC News.

Une « petite partie » d’une opération beaucoup plus vaste

Une personne proche de l’enquête a décrit le meurtre de Hardeep Singh Nijjar — le militant sikh canadien tué à Surrey, en Colombie-Britannique l’année dernière — comme « seulement une petite partie » d’une opération beaucoup plus vaste, même s’il s’agissait à la fois d’un crime grave et d’un un affront à la souveraineté canadienne.

Des sources ont déclaré à CBC News qu’elles pensaient que l’un des objectifs clés de l’opération du gouvernement indien était de convaincre les Indo-Canadiens que la violence et l’anarchie sont répandues au Canada. L’idée, disent-ils, est de renforcer l’affirmation du gouvernement indien selon laquelle le Canada a mis les Indo-Canadiens en danger en échouant pendant des décennies à réprimer les séparatistes sikhs et les activités criminelles.

Des sources proches de l’enquête affirment que des individus ayant des liens avec le gouvernement indien ont fait des demandes d’extorsion aux Indo-Canadiens pour des sommes si exorbitantes qu’elles semblent avoir été destinées simplement à couvrir des actes de violence ultérieurs, notamment des fusillades au volant et des incendies criminels.

Hardeep Singh Nijjar à l’extérieur du Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique, le mardi 2 juillet 2019. (Ben Nelms/CBC)

Bien que l’enquête de la GRC sur les opérations secrètes présumées de l’Inde au Canada ait commencé avant la mort de Nijjar, elle a reçu une plus grande priorité et davantage de ressources après que le chef sikh a été abattu dans sa camionnette à la sortie d’un parking du Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique. le 18 juin 2023.

La police montée soupçonnait déjà l’implication du gouvernement indien dans un meurtre l’année précédente et a rapidement découvert des liens entre l’affaire Nijjar et les responsables du gouvernement indien, selon des sources.

Ils ont déclaré que les interceptions électroniques de communications entre le gouvernement indien et les responsables du renseignement en Inde, ainsi que les diplomates indiens au Canada, ont rapidement confirmé que le meurtre avait été ordonné depuis des niveaux supérieurs du gouvernement indien.

Des sources proches de l’enquête, ainsi que des sources gouvernementales canadiennes, ont déclaré à CBC News qu’elles ne croyaient pas qu’une opération aussi risquée – impliquant non seulement le service de renseignement indien, la Research and Analysis Wing (RAW), mais également son service extérieur – procéder sans l’approbation du plus haut sommet du gouvernement indien.

L’Inde affirme qu’Ottawa n’a pas encore présenté de preuves

Lorsque le gouvernement américain a accusé un employé du gouvernement indien d’être impliqué dans un complot de meurtre visant le citoyen américano-canadien Gurpatwant Singh Pannun à New York, l’Inde a répondu en affirmant que des agents voyous avaient inventé ce stratagème de leur propre chef.

L’Inde a complètement nié toute implication dans le complot étroitement lié à l’assassinat de Nijjar et a publiquement affirmé ne pas avoir eu accès à des preuves dans cette affaire. Des sources ont déclaré que les responsables canadiens de la sécurité nationale avaient partagé les preuves avec leurs homologues indiens lors d’une réunion à Dubaï l’année dernière, lors d’une autre à New Delhi et, plus récemment, lors d’une réunion à Singapour la semaine dernière.

Le Premier ministre indien Narendra Modi serait irrité par les référendums pro-Khalistan. (Reuters)

Nijjar était l’adjoint de Pannun au Canada, dans le cadre d’un effort mondial visant à organiser des référendums sur la création d’un État sikh distinct en Inde, appelé Khalistan. Bien que les référendums soient non contraignants et symboliques, ils ont rendu furieux le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi.

Les responsables indiens ont affirmé qu’ils étaient « embusqué » par des responsables des gouvernements américain et canadien agissant ensemble.

Dans ce qui semble être un message en partie destiné à la consommation intérieure, le gouvernement indien a a continué à exiger publiquement que le Canada lui montre des preuves que, selon des sources canadiennes, les responsables indiens ont déjà vues.

Une opération à plusieurs niveaux

Des sources ont déclaré à CBC News que la première vague de mesures policières canadiennes enquêtant sur les activités du gouvernement indien au Canada se concentrait sur l’échelon le plus bas et le plus remplaçable de l’opération présumée : les membres de gangs criminels qui auraient été chargés d’actes de violence.

Les dernières expulsions se concentrent sur un niveau supérieur : les diplomates, qui bénéficient d’une certaine immunité d’arrestation.

Le plus haut niveau de l’opération se trouve à New Delhi et comprend des hauts responsables du gouvernement indien, selon des sources – des individus qui sont, bien entendu, complètement hors de portée des forces de l’ordre canadiennes.

Mais il y a un autre niveau dans le collimateur de la GRC : les agents, les informateurs et les intermédiaires criminels qui auraient recueilli des renseignements, effectué de la surveillance et agi comme agents de liaison entre les diplomates et les hommes armés.

Deux hommes seront jugés le 4 novembre pour meurtre en lien avec la mort de Ripudaman Singh Malik, qui a été acquitté lors des attentats à la bombe contre Air India en 1985 et abattu le 14 juillet 2022 à Surrey, en Colombie-Britannique.

REGARDER : Expulser des diplomates n’est qu’un « point de départ », selon la cible présumée de l’assassinat L’expulsion des diplomates indiens n’est « qu’un point de départ », selon la cible présumée de l’assassinat Expulser des diplomates indiens « ne décimera pas » le réseau d’espionnage indien, affirme Gurpatwant Singh Pannun, victime d’une prétendue tentative d’assassinat déjouée par le FBI.

Les accusations portées contre les coaccusés, José Lopez et Tanner Fox, n’ont pas été testées devant le tribunal. Les deux hommes ne sont pas d’origine indienne ; Des sources ont déclaré à CBC News qu’elles auraient des liens avec le crime organisé en Colombie-Britannique. Fox est également jugé pour un autre meurtre sans lien avec l’Inde.

Bien que des sources aient déclaré croire que le gouvernement indien était impliqué dans la mort de Malik, le dossier de l’accusation ne devrait pas se pencher sur les liens avec New Delhi mais plutôt s’appuyer sur des preuves matérielles contre les deux accusés.

Les enquêteurs affirment qu’ils ne croient pas que Lopez et Fox aient été engagés directement par des diplomates indiens, mais plutôt par l’intermédiaire d’intermédiaires criminels.