D’autres navires américains se dirigent vers Israël et 2 000 soldats sont en état d’alerte accru. Un regard sur l’aide américaine

WASHINGTON (AP) – Quelques heures après l’horrible attaque du Hamas du 7 octobre, les États-Unis ont commencé à déplacer des navires de guerre et des avions vers la région pour être prêts à fournir à Israël tout ce dont il avait besoin pour répondre. Mardi, davantage de navires et de forces se dirigeaient vers Israël, et d’autres troupes américaines se préparaient à se déployer si elles étaient appelées.

Un porte-avions américain et son groupe d’attaque se trouvent déjà en Méditerranée orientale et un deuxième a quitté les États-Unis et se dirige vers cette direction. En outre, trois navires de guerre de la Marine débarquent dans la région. Des dizaines d’avions ont été envoyés vers des bases militaires américaines autour du Moyen-Orient, et les forces d’opérations spéciales américaines travaillent avec l’armée israélienne dans la planification et le renseignement.

Mardi, cinq expéditions d’armes et d’équipements américains étaient arrivées en Israël.

Cette intensification reflète la crainte croissante des États-Unis que les combats meurtriers entre le Hamas et Israël ne dégénèrent en un conflit régional plus vaste. La mission clé des navires et avions de guerre américains est donc d’établir une présence large et visible qui dissuadera le Hezbollah, l’Iran ou d’autres de profiter de la situation.

Un aperçu des armes et de l’assistance fournies par l’armée américaine :

NAVIRES ET AVIONS DE LA MARINE

L’un des exemples les plus visibles de la réponse américaine se trouve dans les eaux entourant Israël : une série de navires de guerre massifs se trouvent ou se dirigent vers la Méditerranée orientale et la mer Rouge.

Le groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald R. Ford a reçu l’ordre de se rendre en Méditerranée orientale quelques heures après l’attaque, et mardi le Pentagone a déclaré que le déploiement de six mois du navire dans la région avait été prolongé et n’avait donné aucune date de fin. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné ces derniers jours au groupe aéronaval USS Dwight D. Eisenhower de rejoindre le Ford en Méditerranée orientale, et ces navires traversent désormais l’océan Atlantique.

Mardi, le Pentagone a annoncé qu’il enverrait dans la région le groupe amphibie USS Bataan, composé de trois navires transportant des milliers de Marines de la 26e unité expéditionnaire des Marines. Un responsable américain a déclaré que l’USS Mesa Verde, un quai de transport amphibie, se trouvait dans la mer Méditerranée, et que le Bataan, un navire d’assaut amphibie, et l’USS Carter Hall, un navire de débarquement, se trouvaient dans la région du Golfe et se dirigeaient maintenant vers la mer Rouge. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour fournir des détails sur l’emplacement des navires.

Les navires transportent des hélicoptères et des engins d’assaut qui peuvent insérer des Marines en territoire hostile ou fournir des soins médicaux ou toute autre assistance.

Les navires de guerre, en particulier les porte-avions avec leurs avions de combat et leurs avions de surveillance, se sont historiquement révélés être un moyen de dissuasion efficace contre les activités militantes iraniennes et autres au Moyen-Orient. Les transporteurs servent de centres de commandement et de contrôle et peuvent mener une guerre de l’information. Ils transportent des avions de combat F-18 capables d’effectuer des missions de dissuasion ou de frapper des cibles. Et ils disposent également d’avions de surveillance E-2 Hawkeye qui peuvent fournir une alerte précoce en cas de lancement de missiles et détecter les mouvements ennemis.

ARMES ET FORCES D’OPÉRATIONS SPÉCIALES

Des avions chargés d’armes américaines ont déjà commencé à arriver en Israël. Austin a observé vendredi l’équipage décharger un avion de transport C-17 sur la base aérienne de Nevatim, à l’est de Gaza. Mardi, le Pentagone a déclaré que cinq livraisons de ce type avaient déjà été effectuées et que d’autres étaient attendues.

Les responsables américains de la défense affirment que l’administration a déjà fourni à Israël des bombes de petit diamètre, d’autres munitions et des missiles intercepteurs pour son système de défense aérienne Iron Dome, et que d’autres viendront. Les États-Unis demandent également aux entreprises de défense d’accélérer les commandes d’armes d’Israël qui étaient déjà prévues, notamment des munitions pour le Dôme de Fer.

Les munitions Iron Dome que les États-Unis fournissent à Israël s’ajouteront probablement à celles qu’Israël avait déjà commandées et feront partie des programmes d’assistance militaire en cours. Les packages comprendront également des kits JDAM – essentiellement un kit de dérive et de navigation qui transforme une bombe « stupide » en une bombe « intelligente » qui peut être guidée vers une cible.

En outre, les États-Unis ont mis en place une petite cellule de forces d’opérations spéciales qui travaillent avec Israël, fournissant des renseignements et des plans, ainsi que des conseils aux forces de défense israéliennes sur les efforts de récupération des otages. Le Pentagone a déclaré que ces troupes ne participaient à aucun sauvetage d’otages et qu’il n’y avait aucune autre force militaire américaine sur le terrain en Israël.

AVIONS DE GUERRE DE L’ARMÉE AÉRIENNE

Le Pentagone a également commandé des avions de guerre supplémentaires pour renforcer les escadrons A-10, F-15 et F-16 dans les bases du Moyen-Orient. D’autres seront ajoutés si nécessaire.

Le secrétaire de l’Air Force, Frank Kendall, a déclaré la semaine dernière lors d’un événement du Conseil de l’Atlantique que le service ordonnait aux unités qui étaient sur le point de rentrer chez elles de rester en place avec leurs remplaçants.

L’US Air Force dispose déjà d’une puissance aérienne importante dans la région pour mener des opérations avec et sans pilote, notamment en Syrie, où un F-16 de l’Air Force a reçu la semaine dernière l’ordre d’abattre un drone turc qui représentait une menace pour les forces terrestres américaines.

ET D’AUTRES TROUPES SE PRÉPARENT

Austin a ordonné qu’environ 2 000 forces américaines soient prêtes à être déployées si nécessaire dans les jours et semaines à venir. La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré mardi aux journalistes que les unités n’avaient pas encore été identifiées. Elle a déclaré que les troupes seraient en mesure de réagir rapidement, notamment pour fournir des renseignements et une surveillance, des transports et une assistance médicale.

Les 2 000 soldats comprendront probablement du personnel supplémentaire de l’armée de l’air et de l’armée.

Tara Copp et Lolita C. Baldor, Associated Press