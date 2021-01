La commission d’experts allemande sur les vaccins a déclaré que le vaccin AstraZeneca Covid-19 ne devrait être administré qu’aux personnes âgées de 18 à 64 ans, dans une déclaration surprenante qui entame encore le déploiement du vaccin flailing de l’UE.

« Il n’y a actuellement pas suffisamment de données disponibles pour évaluer l’efficacité du vaccin à partir de 65 ans », a déclaré le comité dans la résolution publiée jeudi par le ministère allemand de la Santé.

Le vaccin AstraZeneca, contrairement aux vaccins à ARNm, ne doit être proposé qu’aux personnes âgées de 18 à 64 ans à chaque stade.

L’Agence européenne des médicaments devrait prendre sa propre décision concernant l’approbation du vaccin AstraZeneca vendredi.

Le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soirot, avait précédemment reconnu que des restrictions en termes de données démographiques adaptées au vaccin de son entreprise étaient une possibilité.

« Il est possible que certains pays, par prudence, utilisent notre vaccin pour le groupe plus jeune. Mais honnêtement, ça va, » Soirot a déclaré dans une récente interview, ajoutant qu’étant donné les défis liés au déploiement des vaccins auprès du plus grand nombre de personnes possible, de telles mesures pourraient avoir du sens.

«Il n’y a pas assez de vaccins pour tout le monde. Alors s’ils veulent utiliser un autre vaccin pour les personnes âgées et notre vaccin pour les plus jeunes, quel est le problème? »

Pendant ce temps, les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna qui ont tous deux été approuvés par les régulateurs de l’UE ont été considérés comme «équivalents en termes de sécurité et d’efficacité».

