D’autres manifestations et funérailles suivent des fusillades mortelles au Myanmar

YANGON, Myanmar (AP) – Les manifestants se sont à nouveau rassemblés dimanche dans tout le Myanmar, un jour après que les forces de sécurité ont abattu deux personnes lors d’une manifestation dans la deuxième plus grande ville du pays. Des funérailles ont également eu lieu pour une jeune femme tuée plus tôt par la police.

Mya Thwet Thwet Khine a été le premier décès confirmé parmi les milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour protester contre le coup d’État du 1er février qui a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. La femme a été abattue le 9 février, deux jours avant son 20e anniversaire, lors d’une manifestation dans la capitale Nayptitaw, et est décédée vendredi.

Environ 1 000 personnes à bord de voitures et de vélos se sont rassemblées dimanche matin à l’hôpital où son corps a été détenu dans un cadre de sécurité serré, avec même les grands-parents de la victime qui avaient voyagé de Yangon, à cinq heures de route, se sont vu refuser l’entrée. Lorsque son corps a été libéré, une longue procession motorisée a commencé à se rendre au cimetière.

À Yangon, la plus grande ville du Myanmar, environ 1000 manifestants ont honoré la femme sous une chaussée surélevée.

« Je veux dire à travers les médias au dictateur et à ses associés que nous sommes des manifestants pacifiques », a déclaré le manifestant Min Htet Naing. « Arrêtez le génocide! Arrêtez d’utiliser des armes meurtrières! »

Une autre grande manifestation a eu lieu à Mandalay, où la police a abattu samedi deux personnes près d’un chantier naval alors que les forces de sécurité tentaient de forcer les travailleurs à charger un bateau. Les travailleurs, comme les cheminots et les camionneurs et de nombreux fonctionnaires, ont participé à une campagne de désobéissance civile contre la junte.

Des tirs ont éclaté après que les habitants du quartier se sont précipités vers le quai de Yadanabon pour essayer d’aider les travailleurs dans leur résistance. L’une des victimes, décrite comme un adolescent, a reçu une balle dans la tête et est décédée immédiatement, tandis qu’une autre a reçu une balle dans la poitrine et est décédée en route vers un hôpital.

Plusieurs autres blessures graves ont également été signalées. Des témoignages et des photos de douilles de balles ont indiqué que les forces de sécurité avaient utilisé des balles réelles, en plus de balles en caoutchouc, de canons à eau et de lance-pierres.

Les nouveaux décès ont suscité une réaction rapide et forte de la communauté internationale.

«Le tir sur des manifestants pacifiques est hors de propos», a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab sur Twitter. «Nous envisagerons de nouvelles actions, avec nos partenaires internationaux, contre ceux qui écrasent la démocratie et étouffent la dissidence.»

La semaine dernière, la Grande-Bretagne a gelé les avoirs de trois grands généraux birmans et a imposé des interdictions de voyage, s’ajoutant aux sanctions ciblées déjà existantes.

Singapour, qui, avec le Myanmar, fait partie des 10 membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, a publié une déclaration condamnant le recours à la force meurtrière comme «inexcusable».

Exhortant à «la plus grande retenue» de la part des forces de sécurité, il a averti que «si la situation continue de s’aggraver, il y aura de graves conséquences néfastes pour le Myanmar et la région».

Un autre décès par balle a eu lieu samedi soir à Yangon dans des circonstances peu claires. Selon plusieurs comptes rendus sur les réseaux sociaux, y compris une émission en direct montrant le corps, la victime était un homme qui agissait en tant que gardien bénévole pour un groupe de surveillance de quartier. De tels groupes ont été créés par crainte que les autorités utilisent des criminels libérés de prison pour semer la panique et la peur en mettant le feu et en commettant des actes de violence.

Une autre émission en direct sur Facebook a montré l’épouse de l’acteur Lu Min décrivant aux voisins comment son mari avait été arrêté et emmené de chez eux peu après minuit. Il était l’une des six personnalités de l’industrie du divertissement accusées la semaine dernière d’avoir incité des fonctionnaires à arrêter de travailler et à rejoindre le mouvement de protestation, que lui et les autres ont publiquement défendu.

Dimanche, Facebook a annoncé qu’il avait supprimé la page gérée par l’unité d’information militaire du Myanmar «pour violations répétées des normes de notre communauté interdisant l’incitation à la violence et la coordination des préjudices». Il avait déjà supprimé d’autres comptes liés à l’armée.

La junte a pris le pouvoir après avoir arrêté Suu Kyi et empêché le Parlement de se réunir, affirmant que les élections de novembre dernier avaient été entachées d’irrégularités de vote. Le résultat des élections, dans lequel le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a gagné par un glissement de terrain, a été confirmé par une commission électorale qui a depuis été remplacée par l’armée. La junte dit qu’elle tiendra de nouvelles élections dans un an.

Le coup d’État a été un revers majeur dans la transition du Myanmar vers la démocratie après 50 ans de régime militaire qui ont commencé par un coup d’État de 1962. Suu Kyi est arrivée au pouvoir après que son parti ait remporté les élections de 2015, mais les généraux ont conservé un pouvoir substantiel en vertu de la constitution, qui a été adoptée sous un régime militaire.