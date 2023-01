D’autres licenciements technologiques surviennent après la réduction de 10% de Salesforce

Mercredi, Jim Cramer de CNBC a averti les investisseurs que l’industrie technologique connaîtra probablement davantage de licenciements en raison de vents contraires macroéconomiques persistants.

“Il y a tellement d’entreprises technologiques avec des masses salariales gonflées qui essaient encore de se développer rapidement, payant trop cher pour les nouveaux employés, et elles craignent que les licenciements signifient que leur temps au soleil est terminé.” a-t-il dit, ajoutant: “Ils ne semblent pas comprendre que leur séjour au soleil s’est terminé il y a plus d’un an.”

Ses commentaires viennent après Force de vente a déclaré mercredi qu’il réduisait 10% de son personnel et réduisait l’espace de bureau. La société de logiciels basée sur le cloud comptait plus de 79 000 employés en décembre.

Les actions de Salesforce ont augmenté de 3,57 % mercredi.

Les licenciements, qui font partie d’un plan de restructuration plus large chez Salesforce, sont les dernières réductions d’effectifs de l’entreprise après avoir licencié des centaines d’employés en novembre.

D’autres entreprises technologiques, y compris Métaplates-formes , Netflix et Lyft ont licencié leurs effectifs pour réduire les coûts l’année dernière, alors que l’inflation persistante, les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale et la normalisation de la demande depuis le pic de la pandémie continuent de peser sur l’industrie autrefois en plein essor.

Cramer a déclaré que même si l’industrie devrait connaître davantage de réductions cette année, les investisseurs devraient s’abstenir de devenir trop optimistes quant à la façon dont les entreprises technologiques et leurs actions s’en tireront une fois que de nouveaux employés seront licenciés.

“Je dis que ce déclin ne sera pas aussi grave que les années 2000 et 2001 [recession]. Ce ne sera pas ça. Je ne dis pas non plus que les actions technologiques peuvent rebondir sans fin sur les réductions de coûts”, a-t-il déclaré.

Avis de non-responsabilité : Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Salesforce et de Meta Platforms.