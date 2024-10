D’autres jeux Activision arrivent sur Xbox Game Pass ce mois-ci

Le mélange éclectique de choses à venir Passe de jeu Xbox au cours des prochaines semaines, comprend certains Appel du devoir des jeux, des zombies méchants, StarCraftun Parc du Sud RPG et un merveilleux jeu indépendant sur un trou grandissant.

Le 15 octobre, Xbox a annoncé la deuxième vague des jeux à venir Passe de jeu plus tard en octobre. Malheureusement, peu de jeux d’horreur effrayants rejoignent le Game Pass ce mois-ci, mais après Rachat de l’éditeur par Xbox en 2023de nombreux titres d’Activision Blizzard arrivent sur les différents niveaux du service de jeux par abonnement de Microsoft. Le plus gros jeu Activision arrivant sur Game Pass ce mois-ci est de loin Call of Duty Black Ops 6. Le 25 octobre, le dernier opus de la franchise FPS de longue date débarque sur Game Pass Ultimate et Game Pass PC. Il sera également disponible en streaming via le cloud.

En parlant de cloud, Xbox a également confirmé mardi qu’à partir du 25 octobre, Zone de guerre de Call of Duty et Guerre moderne III (qui est déjà sur Game Pass) sera jouable via Streaming cloud Xbox pour tous les abonnés Ultimate. Même si je ne suis pas un grand fan des jeux en streaming, l’idée de pouvoir jouer tristement célèbre Appel du devoir les titres instantanément sans avoir à télécharger 150 Go au préalable semblent très tentants.

Quoi qu’il en soit, voici la gamme complète des jeux qui arriveront sur Xbox Game Pass plus tard ce mois-ci :

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

South Park : le fracturé mais entier (Cloud, Xbox, PC) – 16 octobre

Comté de beignet (Cloud, Xbox, PC) – 17 octobre

Cendré (Cloud, console et PC) – 29 octobre

Game Pass Ultime, PC Game Pass

MechWarrior 5 : Clans (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 17 octobre

Call of Duty : Black Ops 6 (Cloud, Xbox, PC) – 25 octobre

Île morte 2 (PC) – 31 octobre (déjà sur console/cloud)

StarCraft : remasterisé (PC) – 5 novembre

StarCraft II : Collection de campagne (PC) – 5 novembre

Passe de jeu ultime

Call of Duty : Guerre moderne III (Nuage) – 25 octobre

Call of Duty : Warzone (Cloud) – 25 octobre

-17 octobre : Gardien du noyau arrive sur Xbox One pour tous les abonnés Game Pass.