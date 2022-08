D’autres inondations sont attendues dans le Kentucky

De fortes pluies devaient produire lundi de nouvelles inondations dans l’est du Kentucky déjà saturé, quelques jours après que des crues soudaines dans la région ont tué au moins 28 personnes et fait des dizaines de disparus.

Une avalanche de pluie depuis la semaine dernière a détrempé le sol et l’a rendu incapable d’en absorber davantage. Les inondations ont provoqué des coulées de boue et ont fait déborder les ruisseaux, les ruisseaux et les rivières. Des ponts se sont effondrés, isolant des communautés, et des maisons ont été arrachées de leurs fondations. Le nombre de morts devrait augmenter avec la reprise des opérations de recherche et de sauvetage lundi. L’Agence fédérale de gestion des urgences a déclaré dimanche matin que 37 personnes étaient portées disparues.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’un front froid dériverait sur la partie orientale de l’État, générant davantage d’averses qui pourraient durer jusqu’à mardi. Le service météorologique national de Jackson, dans le Kentucky, a déclaré que les effets des précipitations pourraient être “graves” au nord de l’Interstate 64, qui traverse le nord du Kentucky et la ville de Lexington.