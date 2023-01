D’autres hauts responsables conservateurs appellent Nadhim Zahawi à démissionner

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Des personnalités conservatrices plus importantes ont appelé Nadhim Zahawi à démissionner de son poste de président du parti au milieu de la controverse en cours sur son règlement fiscal avec le HMRC.

Le Premier ministre, qui a ordonné à son conseiller en éthique d’enquêter pour savoir si M. Zahawi a enfreint les règles ministérielles, est également sous pression pour agir, ayant admis qu’il y a “des questions auxquelles il faut répondre”.

Lord Hayward, un pair influent, est devenu le dernier conservateur à dire que M. Zahawi devrait se retirer, au moins jusqu’à la fin de l’enquête – avertissant que la saga pourrait aider à “platir” la popularité des conservateurs avant les élections locales.

“Je pense qu’il y a une difficulté là où vous êtes président du parti parce que vous êtes censé être là-bas pour motiver les militants dans les préparatifs des élections locales clés”, a-t-il déclaré à Sky News.

L’ancien ministre conservateur David Gauke était “difficile de voir comment cela ne finirait pas par [Mr Zahawi’s] démission”. Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme, ce serait un PMQ “très inconfortable” pour M. Sunak si le ministre était toujours en poste à 12 heures.

Dominic Grieve, ancien procureur général conservateur, a déclaré que M. Sunak n’avait pas besoin de l’enquête de son conseiller pour répondre à la “question évidente” de savoir si M. Zahawi avait agi avec intégrité.

“Je pense qu’il est impossible de répondre à cette question et de dire qu’il l’a fait”, a-t-il déclaré à la BBC. Newsnight. « Et si tel est le cas, alors franchement, le Premier ministre a vraiment le devoir de dire à Nadhim Zahawi qu’il doit démissionner. Et plus il reste là-bas, plus ça va empirer.

La députée conservatrice principale Caroline Nokes a accru la pression lorsqu’elle a publiquement appelé M. Zahawi à partir maintenant, affirmant que l’affaire fiscale était devenue “trop ​​​​un problème”.

Le Premier ministre fait face à une réaction croissante de la part de ses propres députés concernant la décision de maintenir le président conservateur au cabinet, un ancien ministre ayant déclaré L’indépendant c’était de la “folie” de laisser la question non résolue.

Un autre ex-ministre a déclaré que le Premier ministre risquait d’avoir l’air “indécis” en le maintenant en poste, et a révélé que “l’opinion générale” des collègues conservateurs était que M. Zahawi devrait démissionner maintenant.

“Ce serait bien mieux s’il s’écartait maintenant parce qu’il est devenu une telle distraction. Il pourrait toujours revenir au gouvernement si l’enquête le disculpe », ont-ils déclaré.

Un conservateur d’arrière-ban dans un siège mural bleu a déclaré qu’il devenait “fatigant” pour les députés d’essayer de rendre compte du comportement du président conservateur – admettant que la pression sur M. Zahawi “ne disparaîtra pas”.

Cependant, Nigel Mills, député conservateur d’Amber Valley, a déclaré qu’il ne pouvait pas « voir l’intérêt de se tenir à l’écart » en tant que président conservateur, ajoutant : « Qui dirige la campagne électorale locale ? Combien de temps l’enquête va-t-elle durer ?

M. Mills a déclaré qu’il était “beaucoup plus facile de résoudre ce problème en expliquant clairement ce qui s’est passé et pourquoi il a subi une sanction, s’il l’a fait – alors tout le monde peut décider si cela est compatible avec le fait d’être un haut ministre du cabinet”.

Il y a une semaine, M. Sunak a déclaré aux députés que M. Zahawi avait “déjà abordé la question dans son intégralité” – mais Downing Street a révélé par la suite que le Premier ministre n’était pas au courant que le président conservateur avait payé une amende au HMRC dans le cadre du règlement.

La dirigeante adjointe du Labour, Angela Rayner, a également intensifié la pression sur M. Zahawi, republiant la propre lettre du ministre appelant Boris Johnson à démissionner en juillet 2022 avec les mots “écoutez-vous”.

La chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré que chaque jour où M. Zahawi “s’accroche” nuit davantage à la crédibilité de M. Sunak. “Que faudra-t-il de plus pour que Sunak fasse enfin ce qu’il faut et limoge Zahawi, ou au moins le suspende pour la durée de cette enquête?”

M. Zahawi n’a pas encore révélé le montant du règlement du HMRC, qui s’élèverait à 4,8 millions de livres sterling, y compris les intérêts et une pénalité de 30% d’environ 1 million de livres sterling. Son porte-parole n’a pas démenti les sommes.

Selon l’enquête Savanta ComRes pour L’indépendant.