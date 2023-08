D’autres façons d’investir dans l’IA, selon deux experts de l’ETF

Alors que les FNB détenant des actions telles que Microsoft , Tesla et Métaplates-formes ont surperformé cette année, il existe d’autres façons de jouer le commerce de l’intelligence artificielle au-delà des noms familiers de Big Tech.

Pour ceux qui souhaitent participer au rallye de l’IA tout en diversifiant leur portefeuille au-delà du secteur de la technologie, il existe d’autres domaines bénéficiant indirectement de l’engouement pour l’IA, selon deux experts de l’ETF.

Le responsable du trading ETF de Baird, Rich Lee, et le responsable de la recherche de VettaFi, Todd Rosenbluth, ont tous deux déclaré qu’il existe un plus grand choix d’industries qui voient des gains d’IA que les investisseurs ne le pensent initialement.

« Nous constatons des tendances en matière de soins de santé, nous voyons des entreprises de commerce électronique », a déclaré Rosenbluth à Bob Pisani de CNBC sur « ETF Edge » lundi.

« Au cours des quatre derniers mois, nous avons constaté des flux et des tendances constants vers la robotique », a-t-il déclaré, soulignant les ETF tels que le ETF Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) et le ETF Global X Robotique et Intelligence Artificielle (BOTZ) .

« L’IA va renforcer l’espace industriel et la robotique pour les rendre plus efficaces », a-t-il ajouté.

ROBO est en hausse de 21 % depuis le début de l’année, tandis que BOTZ a gagné plus de 34 %.

Rosenbluth a également cité la fintech comme un futur grand bénéficiaire de l’IA.

« Même l’espace de la technologie financière en général sera en partie piloté par l’IA », a-t-il déclaré. « Cela va aider les conseillers à mieux faire leur travail, cela va aider les investisseurs à mieux trier les informations, cela va faciliter le traitement. »

Lee a déclaré que le secteur industriel pourrait également tirer parti de la technologie à mesure qu’elle s’intègre davantage dans le flux de travail quotidien.

« [Industrial companies] recherchent un meilleur traitement grâce à l’automatisation », a-t-il déclaré. « Ils vont devoir considérer l’IA dans le cadre de leurs processus métier pour réaliser certains de ces gains. »

« Nous allons donc voir l’IA s’infiltrer dans d’autres secteurs et industries que nous n’associerons peut-être pas traditionnellement à la technologie ou à l’IA », a déclaré Lee.