D’autres États pourraient rétablir les allocations de chômage après que les travailleurs poursuivent le gouverneur de l’Indiana pour des demandes de chômage

Les ÉTATS des États-Unis pourraient être contraints de rétablir les allocations de chômage en cas de pandémie après que les travailleurs ont poursuivi avec succès le gouverneur de l’Indiana pour avoir mis fin prématurément au régime d’aide fédéral.

L’Indiana fait partie des 26 États dirigés par les républicains qui ont choisi de mettre fin prématurément aux avantages améliorés cet été, avant leur expiration officielle le 6 septembre.

Un groupe de résidents sans emploi de l'Indiana a poursuivi le gouverneur Eric Holcomb pour son ordre de cesser les paiements à partir du 19 juin

Les avantages – qui comprennent des chèques de bonus hebdomadaires de 300 $ et une couverture pour les travailleurs indépendants – ont été largement critiqués par les législateurs du GOP qui ont affirmé que les paiements généreux avaient découragé beaucoup de gens de retourner sur le marché du travail.

Malgré ces affirmations, les recherches d’emploi n’ont augmenté dans aucun des 22 États qui ont déjà mis fin à l’aide.

Alors que la Maison Blanche a insisté sur le fait que les États sont libres de prendre leurs propres décisions quant à l’acceptation des fonds, les États qui les ont rejetés pourraient être contraints de faire marche arrière.

Cela survient après qu’un groupe de résidents sans emploi de l’Indiana a poursuivi le gouverneur Eric Holcomb pour son ordre de cesser les paiements à partir du 19 juin.

Indiana Legal Services et Macey Swanson Hicks & Sauer, un cabinet privé d’avocats en droit du travail, ont fait valoir que cette décision enfreint une loi de l’État qui oblige l’Indiana à « fournir toutes les prestations d’assurance fédérale disponibles aux citoyens ».

Les avantages comprennent des chèques de bonus hebdomadaires de 300 $ et une couverture pour les travailleurs indépendants

Dans sa décision de vendredi, le juge John Hanley a déclaré qu’une « prépondérance » de preuves indique que le gouverneur a violé la loi de l’État.

Le juge a déclaré que le préjudice causé par l’arrêt des avantages dépasse de loin tout préjudice potentiel pour l’État et a ordonné à Holcomb de rétablir les paiements.

« Une perte de logement ou de soins médicaux et l’incapacité de fournir de la nourriture, un abri et des services de garde d’enfants adéquats à une famille constituent un préjudice irréparable en attendant la résolution de cette cause d’action et ne sont pas indemnisables de manière adéquate par l’octroi de dommages-intérêts », a écrit Hanley.

Environ 230 000 personnes dans l’État de Hoosier reçoivent actuellement des allocations de chômage.

Environ 177 000 d’entre eux se sont retrouvés sans aucun versement de chômage, et les autres ont perdu le coup de pouce hebdomadaire fédéral de 300 $, selon la Century Foundation.

Le bureau du gouverneur Holcomb a insisté pour qu’il fasse appel de la décision.

« L’État de l’Indiana a pris les mesures appropriées pour mettre fin à sa participation à [the] programme fédéral de chômage en cas de pandémie. L’accord a pris fin le 19 juin », indique un communiqué.

« Le gouverneur et le ministère du Développement de la main-d’œuvre discuteront d’un appel immédiat de l’ordonnance du juge avec le procureur général. »

Le bureau du gouverneur Holcomb a insisté sur le fait qu'il ferait appel de la décision

Lorsqu’il a annoncé son intention d’annuler l’aide en mai, Holcomb a déclaré qu’il y avait « des panneaux de recherche d’aide dans tout l’État » et a déclaré que divers propriétaires d’entreprise lui avaient dit qu’ils avaient du mal à faire passer les travailleurs.

« Chaque jour, j’entends des propriétaires d’entreprise me dire qu’ils n’affichent que la moitié de ce qu’ils peuvent embaucher », a déclaré Holcomb. « Donc, nous restreignons la croissance en gardant les gens sur la touche. »

Certains des 25 autres États à se retirer du programme, notamment l’Arizona, le Montana, le New Hampshire et l’Oklahoma, offrent plutôt des incitations financières à leurs citoyens pour qu’ils trouvent et retournent travailler.

Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, a annoncé un programme de 10 millions de dollars pour offrir une prime aux chômeurs qui retournent au travail pendant au moins huit semaines.

Le programme accorde des primes de 1 000 $ pour le travail à temps plein et de 500 $ pour le travail à temps partiel « sur la base du premier arrivé, premier servi » à ceux qui gagneront 25 $ de l’heure ou moins et travailleront pendant au moins huit semaines.

La Maison Blanche a insisté sur le fait que les États sont libres de prendre leurs propres décisions quant à savoir s'ils acceptent les fonds

En Louisiane, pendant ce temps, le gouverneur John Bel Edwards a déclaré que la raison pour laquelle il avait annulé le programme plus tôt était d’augmenter les allocations de chômage maximales de l’État jusqu’à 275 $ par semaine à partir de 2022.

Les États qui ne cessent pas leur participation aux programmes fédéraux améliorés pourraient encore imposer des règles plus strictes pour se qualifier pour l’argent.

À Hawaï, les autorités exigent que les résidents sans emploi prouvent qu’ils recherchent activement du travail pour obtenir les paiements élargis.

D’autres, comme le Colorado et le Connecticut, poursuivent les paiements élargis tout en offrant leurs propres programmes de primes pour les nouveaux emplois.

Le président Joe Biden a indiqué que son administration n’envisageait pas de prolonger les paiements étendus au-delà de leur date d’expiration désignée.

Dans un discours prononcé le 4 juin, le président a déclaré qu' »il est logique » que l’aide cesse dans « 90 jours ».

Il a également réaffirmé les directives pour avoir droit à l’argent, ajoutant: « Nous allons préciser que toute personne percevant le chômage à qui on propose un emploi convenable doit prendre le travail ou perdre ses allocations de chômage. »