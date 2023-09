D’autres écoles identifiées comme ayant du béton Raac en ruine – alors que le gouvernement publie une nouvelle liste

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le nombre d’écoles contenant du béton en ruine dangereux est passé à 174, le Raac ayant été découvert sur 27 sites depuis fin août.

Au total, 23 écoles ont été contraintes d’adopter un certain degré d’apprentissage à distance en raison de problèmes de sécurité liés au béton.

Cependant, les élèves d’une seule école apprennent entièrement à distance, contre quatre fin août.

De nombreux élèves britanniques ont été contraints de reprendre leurs études soit en ligne, soit dans des installations temporaires après que le gouvernement a ordonné la fermeture de plus de 100 écoles en raison des craintes concernant le béton, décrit comme « à 80 % d’air » et « comme un Aero Bar ».

Le béton cellulaire armé autoclavé (Raac) a été utilisé pour construire des écoles, des collèges et d’autres bâtiments entre les années 50 et le milieu des années 70 au Royaume-Uni, mais il s’est avéré depuis qu’il risque de s’effondrer.

Au total, le ministère de l’Éducation (DfE) a envoyé des enquêtes aux organismes responsables de 15 158 écoles jugées à risque ou Raac, dont les bâtiments ont été construits entre les années 1930 et 1990.

La ministre de l’Éducation, Gillian Keegan, avait appelé les chefs d’établissement à « se lever les fesses » et à répondre aux enquêtes – puisqu’un sur 20 ne l’avait pas fait au début du mois.

Le taux de réponse atteint désormais 98,6 pour cent.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré : « Nous adoptons une approche prudente afin que chaque parent en Angleterre puisse être assuré que son enfant est en sécurité dans son école.

« Les écoles et les dirigeants locaux méritent un énorme crédit pour avoir veillé à ce que la grande majorité des établissements où le Raac est confirmé continuent d’offrir aux élèves un apprentissage en face à face – y compris l’ensemble des 147 écoles initialement identifiées il y a deux semaines.

« Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les écoles concernées et à fournir un soutien expert et financier pour minimiser les perturbations et assurer la sécurité du personnel et des enfants. »

Les écoles avec Raac identifiées depuis fin août sont :

Académie Arche John Keats

Centre Avenue pour l’éducation

École primaire de l’Église d’Angleterre de Baildon

École de Baskerville

École primaire de Buttsbury

Lycée Colyton

École primaire d’Eldwick

Lycée Farlingaye

Collège de technologie de Farnborough

Collège Grantham

École secondaire Kingsbury

École Marling

École primaire catholique Maryvale

École primaire de Merrylands

Collège de mathématiques et d’informatique Mulberry Stepney Green

École Myton

École primaire et maternelle Ortu Corringham

Académie des Corbeaux

École spéciale Selworthy

Académie volontaire catholique Saint-Joseph

École primaire de Steeple Bumpstead

École secondaire Stepney All Saints Church of England

École primaire de la rue Surrey

L’école du lien

L’Académie Macclesfield

Marple Sixth Form College (qui fait partie du Trafford College Group)

École des Westlands

La liste complète est disponible sur le site du gouvernement ici: