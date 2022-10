D’autres divertissements sur le thème d’Halloween prévus au cours du week-end – Shaw Local

Il y a plusieurs événements d’Halloween dans la vallée de l’Illinois ce week-end. Un article séparé répertorie ces événements.

1 – Écoutez de la musique effrayante dimanche à Ottawa. Le 17e concert annuel Scary Organ and Piano aura lieu à 18 h à l’Ottawa Open Table United Church of Christ, 910, rue Columbus. Les performances seront interprétées par des étudiants et des amis d’Anne Badger. Le concert est à l’étage dans le sanctuaire de l’église. L’événement est gratuit, déguisé et tous les âges sont les bienvenus. Comme le veut la tradition, le concert commence par les notes tonitruantes de la Toccata en ré mineur de Bach jouées à l’orgue. Cette année, le soliste d’orgue avec cette pièce sera interprété par Aaron Noble. Le programme se poursuit avec de petits et grands musiciens jouant des morceaux effrayants. Aller à http://uccottawa.org/ ou appelez le 815-433-0771 pour plus d’informations.

2 – Ressentez le swing du vendredi à Streator. Le crooner Dave Majestic se produira à 19 h au 122 Club (Silver Fox), 122 N. Park St. Les portes ouvrent à 16 h et le dîner sera servi à 17 h. Les billets peuvent être achetés à la porte ou au Good Morning Good Day Cafe ou l’épicerie de la rue Grant. Ils coûtent 25 $ chacun et les tables peuvent être réservées. Le concert est une collecte de fonds pour Jammin at the Clock. Majestic chante les chansons classiques de Frank Sinatra, Dean Martin et Engelbert Humperdinck. Rendez-vous sur la page Facebook de Jammin at the Clock pour plus d’informations.

3 – Soyez nostalgique du samedi au Pérou. Une danse sur « Thriller » de Michael Jackson aura lieu de 17 h à 19 h au Centennial Park. L’événement est gratuit et ouvert à tous, aucune expérience en danse n’est requise. Les danseurs s’habilleront comme des zombies, feront une séance photo, puis exécuteront la danse de la foule. Il y a des répétitions à 19 h jeudi et vendredi au Stage 212. Pour plus d’informations, rendez-vous sur tscstudios.wordpress.com/thriller

4 – Dansez toute la nuit vendredi à Princeton. Le Moose Lodge, 1339 Euclid Ave., accueillera une danse d’Halloween de 18 h 30 à 21 h 30. La danse mettra en vedette le Generic’s Goodies Band et la salle à manger servira de 17 h 30 à 19 h 30. Les costumes sont recommandés. . Il y aura des frais d’entrée de 5 $ par personne pour la danse.

Powerhouse Wrestling Xtreme sera de retour à la Northpoint Arena le dimanche 30 octobre pour “Nightmare at Northpoint”, mettant en vedette le lutteur professionnel Rhyno, de l’Impact Wrestling.

5 – Assistez à un peu de lutte dimanche à Streator. Powerhouse Wrestling Xtreme accueillera un événement de lutte à 17 h à la Northpoint Arena, 32 Northpoint Drive. Le lutteur professionnel Rhyno est en tête d’affiche de l’événement “Nightmare at Northpoint”. Les billets coûtent 25 $ pour les deux premières rangées et 20 $ pour l’admission générale. Les enfants de moins de 9 ans coûtent 5 $. Les billets sont disponibles à Hometown Shoppes au 16 Northpoint Drive.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Times, NewsTribune ou Bureau County Republican à l’adresse starvedrockcountry.com/local-events/ où ils sont ensuite considérés pour inclusion dans cette fonctionnalité.