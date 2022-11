D’autres coups de feu tirés, un véhicule incendié à Merritt

Un autre rapport de coups de feu tirés dans la région de Merritt est parvenu à la GRC le matin du 18 novembre, après un déluge de coups de feu plus tôt dans la semaine.

La police a été appelée au pâté de maisons 2100 de Priest Avenue pour ce que l’on pense être une fusillade ciblée, et peut-être liée aux plus de 100 balles tirées le 15 novembre à plusieurs endroits dans la vallée de Nicola.

Nous croyons fermement que cet incident est associé à l’enquête en cours sur la fusillade survenue plus tôt cette semaine, a déclaré le sergent de la GRC Merritt. Josh Roda, qui a ajouté qu’il ne semble pas y avoir de blessés.

Les enquêteurs poursuivent leurs efforts inlassables pour identifier et appréhender les suspects de ces événements éhontés. Les enquêteurs continuent de sonder la zone pour des témoins et une vidéo résidentielle.

Une camionnette Dodge Ram du milieu des années 1990 aurait été utilisée lors de la fusillade, qui a été utilisée pour fuir rapidement les lieux. Le camion a ensuite été retrouvé en train de brûler à la sortie de l’autoroute 5A depuis l’autoroute 5 dans la zone de la fosse de Goedy Creek, et il a été déterminé qu’il avait été volé le même matin vers 5h30.

Roda a déclaré que l’on pense que le camion a été volé dans le seul but de tirer.

La police recherche des vidéos de toutes les entreprises ou résidences à ces endroits :

1700 bloc de Granite ave, Merritt (scène de vol de camion);

2100 pâté de maisons de Priest ave, Merritt (coups de feu tirés);

Rampe d’accès à l’autoroute 5a, juste à l’extérieur de Merritt (scène d’incendie de camion).

Le district scolaire local, SD58, a déclaré dans un tweet que les écoles restent ouvertes car il ne semble pas y avoir de lien entre la fusillade et le district.

SD58 a été en contact avec la GRC ce matin et est au courant d’un incident ciblé au cours duquel des coups de feu ont été tirés à Merritt. Nous avons été informés que les écoles ne sont pas connectées et peuvent rester ouvertes. Si une famille est directement touchée, veuillez suivre les instructions de la GRC. — District scolaire 58 (@sd58connect) 18 novembre 2022

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CriminalitéMerrittGRC