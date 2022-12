D’autres centres de “police” gérés par la Chine découverts dans le monde (ONG)

Une organisation de défense des droits de l’homme affirme avoir trouvé des dizaines d’autres “centres de services de police” chinois à l’étranger dans le monde, dont au moins deux autres au Canada.

Dans un nouveau rapport publié lundi intitulé “Patrol and Persuade”, l’organisation non gouvernementale espagnole Safeguard Defenders affirme avoir utilisé des déclarations open source des autorités de la République populaire de Chine, de la police chinoise et des médias d’État pour documenter au moins 48 stations supplémentaires.

Cela s’ajoute aux 54 stations révélées en septembre, portant le nombre total de centres documentés à 102 dans 53 pays. Certains pays d’accueil ont également coopéré à la mise en place de ces centres, déclare Safeguard Defenders.

Les stations sont accusées de cibler les ressortissants chinois vivant à l’étranger, en particulier ceux qui auraient commis des crimes en Chine, afin de les contraindre à rentrer chez eux.

Safeguard Defenders rapporte qu’en plus des trois «postes» de police précédemment confirmés dans la région du Grand Toronto, qui sont exploités à partir de la ville chinoise de Fuzhou, il a trouvé des centres nouvellement confirmés à Vancouver, exploités à partir de Wenzhou, et un autre dont l’emplacement est inconnu mais opère à partir de Nantong.

La GRC a déclaré en octobre qu’elle enquêtait sur des rapports d’activités criminelles dans les « postes » de police de la région de Toronto.

Le consulat général de la République populaire de Chine a déclaré à l’époque que les stations devaient aider les citoyens chinois à renouveler leur permis de conduire, étant donné que beaucoup d’entre eux ne peuvent pas retourner en Chine en raison de la pandémie de COVID-19, et que les “volontaires locaux ” faciliter cela “ne sont pas des policiers chinois.”

Cependant, Safeguard Defenders affirme que la grande majorité des stations nouvellement documentées ont été mises en place à partir de 2016, des années avant le début de la pandémie.

Dans son précédent rapport de septembre, Safeguard Defenders a constaté que la police chinoise avait « persuadé » 230 000 fugitifs présumés de retourner en Chine « volontairement » entre avril 2021 et juillet 2022. droit à l’éducation et punir les proches par la “culpabilité par association”.

Le ministère américain de la Justice a accusé sept personnes en octobre d’avoir mené une campagne d’un an pour harceler et intimider un résident américain afin qu’il retourne en Chine.

Alors que le premier ministre Justin Trudeau assistait au sommet du G20 en Indonésie en novembre, son bureau a déclaré aux journalistes qu’il avait fait part de ses inquiétudes au président chinois Xi Jinping concernant une “ingérence” au Canada.

Interrogé sur l’ingérence spécifique à laquelle il faisait référence, Trudeau a déclaré plus tard à la Chambre des communes: “Nous savons depuis de nombreuses années qu’il y a des engagements constants de la part de représentants du gouvernement chinois dans les communautés canadiennes, avec les médias locaux, des rapports de postes de police chinois illicites .”



Avec des fichiers de la rédactrice de contenu Web CP24 Joanna Lavoie, de la vidéojournaliste de CTV News Toronto Allison Hurst et de la Presse canadienne