D’autres autorités canadiennes chargées de la protection de la vie privée enquêtent sur l’utilisation des informations personnelles par ChatGPT

Les autorités fédérales et provinciales de la protection de la vie privée au Canada mènent une enquête conjointe sur OpenAI, la société qui fabrique ChatGPT, après avoir reçu une plainte concernant la divulgation de renseignements personnels par la société.

Un communiqué publié jeudi indique que les autorités provinciales de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec se sont jointes à l’enquête lancée par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en avril parce que le problème touche des gens partout au pays.

« Compte tenu de la vaste portée et de l’impact important de l’intelligence artificielle sur la vie privée et de sa pertinence pour tous les Canadiens, les quatre bureaux ont décidé d’enquêter conjointement sur la question », indique le communiqué.

La plainte qui a déclenché l’enquête affirmait que la société avait illégalement collecté, utilisé et divulgué des informations personnelles sans consentement via ChatGPT, son chatbot alimenté par l’intelligence artificielle.

L’enquête examinera si OpenAI a reçu un consentement de partage d’informations « valide et significatif » de la part des utilisateurs de ChatGPT basés au Canada. Il examinera également si l’entreprise a utilisé les informations pour des raisons déraisonnables ou illégitimes.

Le communiqué indique que les bureaux de la protection de la vie privée travaillent souvent ensemble sur des questions ayant des implications à l’échelle nationale, car les lois sur la protection de la vie privée dans les quatre provinces sont « essentiellement similaires » à la législation fédérale.

CBC News a contacté OpenAI pour commentaires.

OpenAI est une société de recherche et développement basée en Californie et cofondée par Elon Musk. Ses bailleurs de fonds incluent Microsoft et l’entrepreneur milliardaire Peter Thiel, qui a été l’un des premiers investisseurs extérieurs à Facebook.

ChatGPT est un programme qui a captivé les utilisateurs en générant des réponses conversationnelles de type humain lorsque les utilisateurs saisissent des questions ou des tâches – de la rédaction d’e-mails maladroits à l’écriture de code informatique complexe et à la planification des vacances d’été.

Le logiciel de pointe a attiré ailleurs des problèmes de confidentialité et de désinformation depuis son lancement en novembre. L’Italie est devenue le premier pays à interdire temporairement le programme sur ordre du gouvernement après que sa propre autorité de protection des données a lancé une enquête en avril sur la violation présumée de l’application des règles de confidentialité.

ChatGPT n’est pas disponible en Chine, en Iran, en Corée du Nord ou en Russie car OpenAI ne l’a pas rendu accessible dans ces pays.