D’autres arrestations seront annoncées suite à la fusillade qui a tué un policier de Philadelphie, selon les autorités

PHILADELPHIE (AP) — Les autorités prévoient d’annoncer de nouvelles arrestations mercredi dans une fusillade dans un parking de l’aéroport qui a tué un policier de Philadelphie et en a blessé un autre la semaine dernière.

La police a déclaré lundi qu’au moins deux autres suspects étaient recherchés alors qu’elle annonçait l’arrestation de Yobranny Martinez Fernandez, 18 ans, du comté de Camden à Cherry Hill, New Jersey. Il était détenu dans cet état en vertu d’un mandat d’arrêt pour fuite.

Les autorités ont déclaré que les agents Richard Mendez et Raul Ortiz venaient d’arriver au travail vers 23 heures jeudi dernier lorsqu’ils ont entendu du verre brisé et vu plusieurs personnes entrer par effraction dans une voiture sur le parking de l’aéroport international de Philadelphie. Une confrontation s’est ensuivie et les deux policiers ainsi que l’un des suspects ont été abattus.

Mendez, 50 ans, qui faisait partie des forces de l’ordre depuis plus de deux décennies, a été abattu de quatre balles et déclaré mort dans un hôpital. Ortiz, un vétéran de 20 ans de la force, a reçu une balle dans le bras et est sorti de l’hôpital samedi.

Les suspects se sont enfuis à bord d’un SUV signalé volé il y a une semaine et qui a ensuite été aperçu dans un hôpital en train de déposer Jesus Herman Madera Duran, 18 ans, qui, selon les autorités, serait impliqué dans la confrontation avec les policiers. Duran avait reçu une balle dans la poitrine, l’abdomen et le bras gauche et a été déclaré mort vers 23h30 jeudi.

La police pense que Duran avait au moins trois complices et pense que l’un d’entre eux était responsable du tir avec l’arme qui a été utilisée pour tirer sur les trois personnes, a déclaré le premier sous-commissaire Frank Vanore lors d’une conférence de presse lundi.

