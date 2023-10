Les appels extérieurs se sont poursuivis jeudi pour une fourniture urgente de l’aide nécessaire dans la bande de Gaza, alors qu’Israël a reconnu avoir envoyé des chars et des troupes à travers la frontière pendant une brève période pour « préparer le champ de bataille » avant une offensive terrestre attendue visant à détruire le Hamas.

Le raid israélien nocturne a eu lieu après plus de deux semaines de frappes aériennes dévastatrices qui ont fait des milliers de morts et plus d’un million de Palestiniens déplacés de leurs foyers dans ce petit territoire densément peuplé. Israël impose un siège étouffant à Gaza depuis que le saccage et la prise d’otages du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre ont déclenché la guerre.

Au milieu du conflit, les civils de Gaza manquent de nourriture, d’eau et de médicaments, et les travailleurs des Nations Unies n’ont pratiquement plus de carburant pour soutenir les missions de secours.

Les dirigeants arabes ont lancé jeudi un appel commun en faveur d’un cessez-le-feu pour mettre fin aux souffrances des civils et autoriser l’aide humanitaire à Gaza, tandis que les responsables de l’ONU ont réitéré que le peu d’aide qui a pénétré sur le territoire à la frontière avec l’Égypte n’est pas suffisant.

Dans une publication partagée sur les réseaux sociauxMartin Griffiths, chef des affaires humanitaires de l’ONU, a averti que « l’aide arrive à peine » à Gaza, alors que les civils sont confrontés à des risques permanents.

Des travailleurs trient jeudi des fournitures humanitaires dans une installation gérée par les Nations Unies, à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. (Ibrahim Abou Mustafa/Reuters)

Cindy McCain, directrice du Programme alimentaire mondial de l’ONU, a déclaré que les contrôles trop stricts au poste-frontière de Rafah, à la frontière égyptienne, ralentissaient le flux de l’aide humanitaire au « goutte-à-goutte », alors que la faim augmente parmi les Palestiniens.

“Nous avons fait entrer quelques camions – un petit filet, juste un petit filet –”, a déclaré McCain à Reuters. “Nous avons besoin d’en faire entrer une grande quantité. Nous avons besoin d’un accès sûr et sans entrave à Gaza pour pouvoir nous nourrir et nous assurer que les gens ne meurent pas de faim, parce que c’est ce qui se passe.”

Cette guerre, qui en est maintenant à son 20e jour, est la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré jeudi que plus de 7 000 Palestiniens avaient été tués jusqu’à présent, soit plus de trois fois le nombre de morts lors de la guerre de Gaza de six semaines en 2014. En Cisjordanie occupée, plus de 100 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens.

De la fumée noire s’élève jeudi de l’est de la ville de Gaza à la suite des frappes aériennes israéliennes. (Abed Khaled/Associated Press)

Les combats ont tué plus de 1 400 personnes en Israël, selon les responsables israéliens, pour la plupart des civils morts lors de l’attaque initiale du Hamas. L’armée du pays a déclaré jeudi que le nombre de personnes retenues en otage à Gaza s’élève à 224 et pourrait encore augmenter.

Jeudi, Affaires mondiales Canada a déclaré que sept citoyens canadiens avaient été confirmés tués dans la guerre. Il en manque deux autres.

Les frappes aériennes se poursuivent

Au cours du raid nocturne, l’armée israélienne a déclaré que les soldats avaient frappé des combattants, des infrastructures militantes et des positions de lancement de missiles antichar. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat de part et d’autre.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole militaire, a déclaré que l’incursion faisait « partie de nos préparatifs pour les prochaines étapes de la guerre ».

Les Palestiniens recherchent des victimes sur le site des frappes israéliennes contre des maisons à Khan Younis, dans le sud de Gaza, jeudi, alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit. (Ibrahim Abou Mustafa/Reuters)

Israël a également déclaré avoir mené quelque 250 frappes aériennes à travers Gaza au cours des dernières 24 heures, ciblant des tunnels, des lance-roquettes et d’autres infrastructures militantes.

Des frappes aériennes israéliennes ont frappé jeudi un camp de réfugiés densément peuplé dans la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, détruisant plus de huit maisons appartenant à une famille élargie et tuant au moins 15 personnes. Les ambulances se sont précipitées sur les lieux tandis que la poussière des bâtiments effondrés flottait dans l’air.

La zone de l’explosion était un désert chaotique de béton émietté et de métal tordu. Les sauveteurs ont transporté des blessés couverts de poussière grise. Le corps d’un garçon a été exhumé sous une dalle de béton, là où sa tête reposait à côté du pied d’une autre personne ensevelie dans les décombres.

Mercredi, l’épouse, le fils, la fille et le petit-fils de Wael Dahdouh, correspondant chevronné d’Al Jazeera à Gaza, ont été tués lors d’une frappe israélienne. Dahdouh et d’autres personnes en deuil ont assisté aux funérailles jeudi.

Le correspondant d’Al Jazeera Wael Dahdouh, au centre, assiste jeudi aux funérailles de sa femme et de ses enfants dans la bande de Gaza. (Al Jazeera/Reuters)

L’armée israélienne, qui accuse le Hamas d’opérer parmi les civils, a déclaré que ses frappes avaient tué des militants et détruit des cibles militaires. Les militants de Gaza ont tiré des barrages de roquettes incessants sur Israël depuis le début du conflit. L’un d’entre eux a frappé jeudi un immeuble résidentiel dans la ville centrale de Petah Tikva, sans faire de blessés.

Neuf pays arabes – dont les principaux alliés des États-Unis et les pays qui ont signé des accords de paix ou de normalisation avec Israël – ont publié jeudi une déclaration commune appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des attaques et de la mort de civils.

Le système de défense aérienne israélien Iron Dome est montré jeudi lors d’une tentative d’interception d’une roquette tirée depuis la bande de Gaza. (Oded Balilty/Associated Press)

L’approvisionnement en carburant est critique

Les hôpitaux de Gaza ont eu du mal à soigner les masses de blessés avec des ressources en diminution. Les responsables de la santé ont déclaré que le nombre de morts augmentait alors que les avions israéliens bombardaient Gaza. Les travailleurs ont retiré les civils morts et blessés, dont de nombreux enfants, des décombres des villes du territoire.

Un avertissement de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, concernant l’épuisement des réserves de carburant a alarmé sur le fait que la crise humanitaire pourrait rapidement s’aggraver.

“Les hôpitaux ne seront pas en mesure de fournir des services vitaux ni de maintenir en marche les appareils de survie ou les incubateurs s’ils ne reçoivent pas le carburant qui aidera leurs générateurs à produire de l’électricité pour toutes ces machines”, a déclaré Tamara Alrifai, porte-parole de l’UNRWA.

“Nous sommes très, très, très inquiets de l’incapacité des hôpitaux à continuer à accueillir des blessés de guerre, des femmes enceintes qui doivent accoucher ou toutes sortes d’autres malades ayant besoin d’aide.”

Un Palestinien transporte une personne près du site d’une frappe aérienne à Khan Younis, dans le sud de Gaza, jeudi. (Mohammed Salem/Reuters)

Ces derniers jours, Israël a autorisé l’entrée d’un petit nombre de camions d’aide en provenance d’Égypte, mais a interdit les livraisons de carburant – nécessaire à l’alimentation des générateurs – en affirmant qu’il pensait que le Hamas le prendrait. Selon le porte-parole des Forces de défense israéliennes, le lieutenant-colonel. Selon Jonathan Conricus, il y a suffisamment de carburant à Gaza pour approvisionner les hôpitaux et les pompes à eau « pendant des jours », si le Hamas le partageait.

Un responsable du Comité international de la Croix-Rouge a déclaré qu’il espérait faire venir près d’une demi-douzaine de camions remplis de fournitures médicales vitales.

À REGARDER l Les maladies d’origine hydrique qui touchent les enfants, déclare le représentant de l’UNICEF : Les enfants souffrent le plus de la guerre, prévient l’UNICEF Vidéo en vedetteAdele Khodr, directrice régionale de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, rejoint Power and Politics pour discuter des effets dévastateurs de la guerre sur les enfants.

“C’est une petite quantité de ce qui est nécessaire, une goutte d’eau dans l’océan”, a déclaré William Schomburg, chef de la sous-délégation à Gaza. “Nous essayons d’établir un pipeline.”

L’UNRWA partage ses propres approvisionnements en carburant afin que les camions puissent distribuer l’aide, que les boulangeries puissent nourrir les personnes dans les abris, que l’eau puisse être dessalée et que les hôpitaux puissent faire fonctionner les équipements vitaux.