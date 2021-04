Si vous pensiez que c’était la réaction furieuse des fans à l’extérieur de Stamford Bridge, la menace de renvoyer des joueurs de la compétition internationale ou la tempête médiatique générale qui a forcé Chelsea à se retirer de la malheureuse Super League, vous auriez tort.

C’est en fait le Kremlin qui y a joué un rôle clé – du moins selon un journal allemand.

LIRE LA SUITE: La bataille est gagnée mais pas la guerre – les fans de football doivent se battre contre le fiel et la cupidité parmi l’élite du jeu

Le média bavarois Suddeutsche Zeitung a répandu des rumeurs selon lesquelles des responsables omniprésents du Kremlin ont contacté Abramovich avec « Une déclaration sans équivoque » lundi que le projet de Super League serait dommageable pour le «Esprit de la patrie».

Plus précisément, ces inquiétudes concerneraient le tort causé au géant russe Gazprom en tant que sponsor de l’UEFA Champions League, dont les 12 clubs rebelles de Super League seraient en train de rompre.

La finale de la Ligue des champions 2022 se tiendra à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg – la ville natale du président Poutine – tandis que sept matchs auront lieu dans la ville lors des Championnats d’Europe de l’UEFA cet été.

«Abramovich n’a aucune envie de stress avec le président Poutine. Il veut juste son plaisir, » le point de vente a réclamé.

Cependant, conformément à la plupart des accusations occidentales d’ingérence du Kremlin, aucune preuve n’a été présentée pour les allégations autres que des ouï-dire.

Les dernières allégations de l’ingérence de Poutine dans les intérêts du football d’Abramovich surviennent quelques semaines à peine après que le milliardaire russe a lancé une procédure judiciaire contre les éditeurs HarperCollins et l’auteur Catherine Belton.

Dans le livre de Belton Le peuple de Poutine, publié l’année dernière, il était allégué que Poutine lui-même avait poussé le magnat à acheter Chelsea en 2003 dans le cadre d’une offensive de charme russe en Occident.

Les avocats d’Abramovich ont appelé ces revendications « faux » et «Dommageable» à la réputation de Chelsea comme ils ont annoncé qu’ils poursuivaient.

Faisant une déclaration vendredi concernant leur rôle dans la pagaille de la Super League, Abramovich et le conseil d’administration de Chelsea ont exprimé « un profond regret » à la tourmente qui s’était déroulée au cours de trois des jours les plus remarquables de la mémoire du football.

«En tant que club, nous nous engageons à entretenir un dialogue ouvert et régulier avec nos fans et autres parties prenantes, mais à cette occasion, malheureusement, en raison de contraintes de temps et de confidentialité, cela n’a pas été réalisé». ils ont écrit.

Une lettre aux supporters du Chelsea FC. – Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 avril 2021

« Nous reconnaissons que nous aurions dû aborder ces questions avant de rejoindre le groupe. Le propriétaire et le conseil comprennent qu’impliquer le club dans une telle proposition était une décision que nous n’aurions pas dû prendre. C’est une décision que nous regrettons profondément.

Chelsea a été parmi les premiers à fuir le projet de la Super League cette semaine après qu’il est devenu évident que les plans du tournoi de séparation avaient déclenché une réaction explosive de la part des fans, des médias, des autorités du football et même des responsables du gouvernement britannique.

Le club de l’ouest de Londres a battu en retraite précipitamment avec les autres membres des « Big Six » anglais alors que le projet dirigé par le président du Real Madrid, Florentino Perez, s’est effondré quelques jours après avoir été annoncé.

Contrairement aux propriétaires d’autres clubs – notamment la présence américaine à Manchester United, Liverpool et Arsenal – le patron des Blues, Abramovich, s’est échappé relativement indemne de la réaction.

Alors que les supporters de Chelsea sont descendus dans la rue en nombre mardi devant le domicile du club de Stamford Bridge, les manifestations et les déclarations des groupes de supporters se sont en grande partie limitées à critiquer des personnalités du conseil telles que le président Bruce Buck, plutôt que le milliardaire bienfaiteur russe du club.

Abramovich, 54 ans, est propriétaire de Chelsea depuis 2003 et a investi plus d’un milliard de livres sterling dans le club au cours de la période qui a suivi, les aidant à profiter de la période la plus réussie de l’histoire du club.

Cela comprend cinq titres de Premier League ainsi que l’UEFA Champions League et deux couronnes de l’UEFA Europa League.

Abramovich n’a pas été vu à un match à domicile de Chelsea depuis plus de deux ans après avoir souffert de problèmes de visa au Royaume-Uni à la suite du scandale d’empoisonnement des espions Skripal.

Il a néanmoins sanctionné une dépense d’environ 230 millions de livres sterling pour de nouveaux talents de joueur l’été dernier, ce qui a été considéré comme un signe supplémentaire de son engagement envers le club.

Poutine, quant à lui, serait beaucoup plus un fan de hockey sur glace.