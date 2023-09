D’autres alertes d’évacuation sont annulées alors que l’incendie de forêt de West Kelowna continue de brûler

L’incendie de forêt de McDougall Creek s’est intensifié le 30 août, mais certaines alertes d’évacuation ont été annulées au cours du processus.

Mercredi soir, les alertes d’évacuation ont été annulées par les opérations d’urgence du centre de l’Okanagan pour les propriétés suivantes :

Propriétés depuis l’IR9 Old Okanagan Highway jusqu’à l’autoroute 97 et l’IR10 au sud de l’autoroute 97 ;

AUBURN RD (comprend uniquement les propriétés du côté est) ;

BARTLEY CRT ;

BARTLEY RD (comprend uniquement 2550, 2570) ;

CHEMIN BYLAND;

BOUSSOLE CRT ;

DAIMLER DR (comprend uniquement 2010);

DOMINION RD (comprend uniquement 2322, 2339, 2343, 2352, 2363, 2364, 2373, 2382, 2386, 2387, 2392, 2405, 2412, 2421, 2431, 2441) ;

RD INDUSTRIELLE ;

JULIANN RD;

KYLE CRT ;

KYLE RD;

ROSS RD ;

SHANNON LAKE RD (comprend seulement 1775);

STEVENS RD (comprend uniquement 1115, 1135, 1279, 1285, 1295, 1322, 1340, 1341, 1360, 1369, 1385, 1395, 1405, 1425, 1435, 1445, 1450, 1501, 1516, 1520, 1540, 1565, 1570 , 1580, 1655, 1689);

CHEMIN OUEST.

Dans la dernière mise à jour du BC Wildfire Services, peu avant 21 heures mercredi soir, une nouvelle cartographie a augmenté la taille de l’incendie de 13 712,3 hectares.

La nuit de mercredi à jeudi matin est restée froide et humide, ce qui a aidé les équipes de pompiers à combattre l’incendie. Cela reste hors de contrôle et constitue un incendie de forêt à noter.

D’autres averses sont attendues jeudi matin avec des vents de 20 km/h dans l’après-midi et des températures maximales de 19 °C.

Transports Canada et le BC Wildfire Service interdisent l’utilisation de drones de toute taille à proximité d’un incendie de forêt. L’exploitation de tout aéronef non associé à des activités de lutte contre les incendies dans un rayon de cinq milles marins autour d’un incendie, y compris les véhicules aériens sans pilote (UAV ou drones), est illégale. Quiconque interfère avec les efforts de lutte contre les incendies de forêt s’expose à des sanctions allant jusqu’à 100 000 $ et/ou jusqu’à un an de prison.

