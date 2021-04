La police s’est affrontée avec des manifestants pour une deuxième nuit dans la banlieue de Minneapolis où un policier a tué par balle un homme noir lors d’un arrêt de la circulation au cours du week-end.

Le chef de la police a déclaré que l’officier avait apparemment eu l’intention de tirer un Taser, pas une arme de poing, alors que l’homme se débattait avec ses collègues.

Le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, a décrit la mort par balle dimanche de Daunte Wright, 20 ans, comme «une décharge accidentelle».

La fusillade a déclenché des troubles dans une zone déjà menacée à cause du procès du premier des quatre policiers inculpés dans la mort de George Floyd.

Des centaines de manifestants ont affronté la police dans le Brooklyn Center après la tombée de la nuit lundi, et quelques heures après un couvre-feu du crépuscule à l’aube a été annoncé par le gouverneur.

Lorsque les manifestants ne se sont pas dispersés, la police a commencé à tirer des cartouches de gaz et des grenades flash-bang, envoyant des nuages ​​flottant au-dessus de la foule et chassant certains manifestants.

Une longue file de policiers en tenue anti-émeute, poussant rythmiquement leurs clubs devant eux, a commencé à repousser lentement les foules restantes.

« Reculer! » la police a scandé. « Les mains en l’air! Ne tirez pas! répliqua la foule.

À 22 heures, il ne restait que quelques dizaines de manifestants.

Les forces de l’ordre avaient intensifié leur présence dans la région de Minneapolis après les violences de dimanche soir. Le nombre de soldats de la Garde nationale du Minnesota devrait plus que doubler pour atteindre plus de 1 000 d’ici lundi soir.

Images de caméra corporelle

Les autorités ont publié des images de caméras corporelles montrant l’officier criant sur Wright alors que la police tentait de l’arrêter.

«Je vais vous Tase! Je vais vous Tase! Taser! Taser! Taser! » on peut l’entendre dire. Elle sort son arme après que l’homme s’est libéré de la police devant sa voiture et est revenu derrière le volant.

Après avoir tiré un seul coup de son arme de poing, la voiture s’éloigne et l’officier est entendu dire: «Saint (juron)! Je lui ai tiré dessus.

Le maire du Brooklyn Center, Mike Elliott, a qualifié la fusillade de «profondément tragique» et a déclaré que l’officier devrait être renvoyé.

«Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que justice soit rendue et que nos communautés soient rétablies», a-t-il déclaré.

Elliott a annoncé plus tard que le conseil municipal avait voté pour donner à son bureau «l’autorité de commandement» sur le département de police.

Cela «rationalisera les choses et établira une chaîne de commandement et de leadership», a-t-il écrit sur Twitter. Il a également déclaré que le directeur municipal avait été congédié et que le directeur municipal adjoint reprendrait ses fonctions.

La raison de la fusillade n’a pas été immédiatement claire, mais le directeur de la ville contrôle le service de police, conformément à la charte de la ville. L’ancien directeur municipal Curt Boganey, s’adressant plus tôt aux journalistes, a déclaré que l’officier qui a tiré sur Wright bénéficierait d’une «procédure régulière» après la fusillade.

Brooklyn Center est une banlieue modeste juste au nord de Minneapolis qui a vu sa démographie changer radicalement ces dernières années. En 2000, plus de 70% de la ville était blanche. Aujourd’hui, la majorité des habitants sont noirs, asiatiques ou latinos.

‘Système raciste’

Les organisateurs du Mouvement pour les vies noires, une coalition nationale de plus de 150 groupes politiques et de défense dirigés par des Noirs, ont souligné le meurtre de Wright comme une autre raison pour laquelle les villes doivent accepter les propositions de défunding d’un «système raciste irréparablement brisé».

« Le fait que la police l’ait tué à quelques kilomètres seulement de l’endroit où ils ont assassiné George Floyd l’année dernière est une gifle à toute une communauté », a déclaré Karissa Lewis, directrice nationale de la coalition.

Les images de la caméra corporelle ont montré trois agents autour d’une voiture arrêtée, qui, selon les autorités, avait été arrêtée parce qu’elle avait des étiquettes d’enregistrement périmées. Lorsqu’un autre policier tente de menotter Wright, un deuxième policier lui dit qu’il est arrêté sur mandat. C’est là que la lutte commence, suivie du tournage. Ensuite, la voiture parcourt plusieurs blocs avant de heurter un autre véhicule.

Gannon a déclaré qu’il pensait que l’officier avait l’intention d’utiliser son Taser, mais a plutôt tiré une balle sur Wright. D’après ce que j’ai vu et la réaction de détresse de l’agent immédiatement après, il s’agissait d’une décharge accidentelle qui a entraîné la mort tragique de M. Wright.

Wright est décédé des suites d’une blessure par balle à la poitrine, a déclaré le bureau du médecin légiste du comté de Hennepin dans un communiqué.

Le Bureau de l’appréhension criminelle de l’État, qui enquête sur la fusillade, a identifié le policier comme étant Kim Potter, un ancien combattant de 26 ans qui a été mis en congé administratif.

Gannon ne voulait pas dire si elle serait licenciée.

«Je pense que nous pouvons regarder la vidéo et déterminer si elle reviendra», a déclaré le chef.

Les archives judiciaires montrent que Wright était recherché après avoir omis de comparaître devant le tribunal pour avoir fui des policiers et possédé une arme à feu sans permis lors d’une rencontre avec la police de Minneapolis en juin.