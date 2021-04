BROOKLYN CENTRE, Minnesota – La région métropolitaine de Twin Cities était soumise à un couvre-feu et des centaines de soldats de la Garde nationale du Minnesota étaient dans les rues pour tenter de maintenir la paix lundi soir, un jour après qu’un policier du Brooklyn Center voisin a tué un 20 -un homme noir d’un an lors d’un arrêt de la circulation.

La mort de Daunte Wright, qui a déclenché des manifestations et des troubles dimanche soir, a été déclarée homicide par le médecin légiste du comté de Hennepin.

Des manifestations étaient déjà en cours lundi soir à New York, où les manifestants ont bloqué des routes et le pont de Manhattan en solidarité.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a imposé un couvre-feu de 19 heures à 6 heures mardi pour trois comtés qui incluent Brooklyn Center, Minneapolis et la capitale de St. Paul. Un peu plus de 500 membres de la Garde nationale ont été appelés à patrouiller autour des villes jumelles.

Un mémorial aux chandelles pour Wright, y compris une statue de poing levé, a été érigé où il a été abattu lundi soir.

Au poste de police du centre de Brooklyn, des soldats de l’État du Minnesota en tenue anti-émeute ont affronté des manifestants alors que la pluie tombait.

La région de Minneapolis devrait être recouverte de neige et de pluie ce soir et mardi, selon le service météorologique national.

« Comme les températures devraient tomber dans les années 30 pendant la nuit, de la neige légère » est à prévoir dans la région, mais « on s’attend à une faible accumulation de neige », a écrit le service météorologique.

Les Twins, Wild et Timberwolves du Minnesota ont tous reporté les matchs à domicile prévus pour lundi.

«Nous sommes arrivés à la conclusion que la bonne chose à faire était de ne pas jouer aujourd’hui, enracinés dans le respect de la famille Wright, mais aussi ancrés dans notre esprit dans la sécurité de tous ceux impliqués dans le match d’aujourd’hui», a déclaré le président des Twins, Dave St. »Dit Peter.

«C’est un meurtre»: L’indignation monte après la mort de Daunte Wright dans un arrêt de la circulation; Le chef de la police a déclaré qu’un policier avait l’intention d’utiliser Taser

Lors d’une conférence de presse lundi, le service de police du Brooklyn Center a publié des images de la caméra corporelle de l’incident qui s’est produit dans une banlieue de Minneapolis à environ 16 km de l’endroit où George Floyd est mort en garde à vue en mai dernier.

Wright a été abattu une fois et est décédé après l’arrêt de la circulation, a déclaré le chef de la police Tim Gannon. Les images de Bodycam ont montré deux autres agents s’approchant de la voiture de Wright et l’officier qui a tiré le coup de feu debout derrière eux.

Alors que l’officier du côté conducteur du véhicule commençait à menotter Wright, il s’est libéré, une lutte s’est ensuivie et Wright a sauté de nouveau dans le siège du conducteur. Un officier a menacé de le taquiner en criant « Taser! » au moins trois fois avant de tirer sur Wright, puis en disant: « Oh (juron), je viens de lui tirer dessus. »

La voiture est partie, parcourant plusieurs pâtés de maisons avant de heurter un autre véhicule.

Au cours de la conférence de presse, les membres de la communauté qui regardaient depuis le hall du siège du département de police ont exprimé leur colère alors que d’autres manifestaient à l’extérieur.

« C’est un meurtre. C’est la suprématie blanche. Qui va défendre nos ancêtres qui ont construit cette terre mais qui sont toujours tenus à l’écart? » a déclaré Jonathan Mason, un activiste communautaire.

Dans un communiqué, le président national de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré que Wright « devrait être en vie aujourd’hui ».

« Qu’il s’agisse d’insouciance et de négligence, ou d’un lynchage flagrant des temps modernes, le résultat est le même. Un autre homme noir est mort aux mains de la police », a déclaré Johnson.

Contribuant: Ryan W. Miller, Eric Ferkenhoff et Jorge Ortiz, USA TODAY; The Associated Press