Onze jours après que Duane Wright a été mortellement abattu par un flic du Minnesota, son corps a menti dans un cercueil à l’intérieur du Shiloh Temple International Ministries alors qu’un ecclésiastique familier parlait à la foule rassemblée remplissant les rangées de sièges.

« Les gens ont célébré dans tout le pays », a déclaré le révérend Al Sharpton lors d’un sermon prononcé mercredi dans le sillage de Wright, qui a également attiré le défenseur des droits civiques perpétuel, le révérend Jesse Jackson, à lui rendre hommage.

Le révérend Al Sharpton prononce un sermon sur le cercueil ouvert de Daunte Wright lors d’un mémorial public Crédit: The Mega Agency

La joie qu’il a dit que lui et d’autres personnes à travers le pays ont éprouvé après le verdict de culpabilité pour meurtre et homicide involontaire coupable dans le procès de Derek Chauvin pour avoir mis fin à la vie de George Floyd était trop ténue.

« Alors que je pleurais, la chose qui me dérangeait était juste en bas de la route était Daunte Wright », a déclaré Sharpton, selon The Minneapolis Star-Tribune. «Ne nous dis pas ce que tu as fait pour George Floyd et ignore ce qui est arrivé à Daunte Wright… Nous allons mettre Wright directement dans le Minnesota.

Wright, 20 ans, du nord de Minneapolis a succombé à des blessures par balle à la suite d’une confrontation avec la circulation avec maintenant l’ex-officier de police du Brooklyn Center, Kimberly Potter, qui pouvait être entendu crier « s *** je lui ai tiré dessus » après avoir appuyé sur la gâchette de son service arme de retour le 11 avril.

Des proches s’embrassent au service commémoratif de Daunte Wright qui s’est tenu dans les ministères internationaux du temple Shiloh de Minneapolis Crédit: The US Sun

Le révérend Jesse Jackson est escorté par des civils armés alors qu’il marche pour commémorer Daunte Wright mercredi Crédit: The Mega Agency

Autoportrait de Daunte Wright. Crédit: Facebook

L’ex-flic fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable pour avoir tiré avec son arme de service qu’elle aurait confondue avec son Taser Crédits: Kare11

Déjà, le flic qui fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour avoir tué Wright, est devenu la cible d’un barrage de menaces.

Les paroles d’espoir du révérend mercredi ont éclairé la famille en deuil de Wright.

Sharpton a parlé de la famille de Wright comme exsudant « l’harmonie et l’amour » et pense que l’ancien policier de 26 ans, Potter, a mis fin trop tôt à sa vie.

Le prédicateur tueur de feu s’adressa directement à Potter, tonnant, « pour que vous leur voliez leur enfant … Ils n’ont pas élevé leurs enfants à la haine … Vous avez introduit la haine dans leurs familles et nous allons la chasser et leur rendre justice. »