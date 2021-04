BROOKLYN CENTER, Minn. – Daunte Wright était un père de famille, adorant son fils éponyme de 2 ans et toujours prêt à rire.

Dimanche, le rire de la jeune femme de 20 ans a cessé, se transformant en colère et incrédulité dans la communauté après que Wright a été mortellement abattu par un haut responsable du Brooklyn Center lorsque, a déclaré la police, elle a pris son arme pour un taser.

Sa mort, qualifiée d’homicide, a soulevé des questions dans une région déjà à l’épicentre de manifestations et de promesses de réforme policière au milieu du meurtre d’hommes noirs par la police aux États-Unis. À seulement 16 kilomètres de là, à Minneapolis, le procès pour meurtre de l’ancien officier Derek Chauvin est en cours pour la mort de George Floyd l’année dernière.

Wright, qui a grandi dans la région de Minneapolis, était un père adoré avec des frères et sœurs et des parents qu’il aimait, selon sa mère, Katie Wright. Il a eu des difficultés d’apprentissage et a abandonné l’école secondaire il y a environ deux ans, a déclaré son père au Washington Post. Il a prévu d’obtenir son GED et a travaillé pour soutenir son fils, Daunte Jr.

Mais il était tellement plus, souligna sa mère.

« Il était un fils, il était un frère, il était un oncle, il était un père, il était un petit-fils », a déclaré Katie Wright aux journalistes lors d’une veillée du lundi soir. « Il était tellement plus, et il ne méritait pas ça. Mon cœur est littéralement brisé en mille morceaux. »

Wright adorait faire des bêtises, faire du sport et conduire la voiture qui venait de lui être donnée par un membre de sa famille, des parents et des amis de la famille ont déclaré mardi lors d’une conférence de presse.

Il venait d’une famille aimante et s’occupait de son fils, a déclaré sa tante Naisha Wright. « Il était aimé. Il était à nous. »

Le cousin Mario Greer a déclaré que la fête préférée de Wright était le 4 juillet.

« Nous aimions nous tirer des bougies romaines les uns sur les autres. Nous ne pourrons plus le faire … Je t’aime, Daunte », a déclaré Greer.

‘Le pire jour de ma vie’:Alors que la famille de Daunte Wright pleure, le chef de la police et l’agent démissionnent lors d’une fusillade

Wright s’est également fait de nombreux amis dans sa jeune vie, principalement une foule plus jeune – ce qui a été clairement démontré lors des veillées et des manifestations de l’âge de ceux qui y ont assisté, a déclaré Nekima Levy Armstrong, ancienne directrice de la NAACP à Minneapolis.

«Il était connecté avec des gens, des gens le connaissant et faisant partie de cette communauté – et se sentait bien sûr indigné», a-t-elle déclaré.

« Il y avait beaucoup de jeunes qui scandaient là-bas », a déclaré Toshira Garraway, des familles soutenant les familles contre la violence policière, en référence aux manifestations de dimanche et lundi. « C’étaient ses amis. »

Elle a ajouté: « Il aimait le sport, juste un peu de gaffe et il était très drôle. »

Lors de la conférence de presse qui a également rassemblé la famille de George Floyd et d’autres proches de victimes de violence policière, Katie Wright a parlé à voix basse en racontant la dernière fois qu’elle a vu ou parlé avec son fils, qui, selon Garraway et sa famille, était encadré à Thomas Edison High. École à Minneapolis par la petite amie de Floyd, Courteney Ross.

Katie Wright a déclaré avoir reçu un appel dimanche à 13 h 47 de son fils alors qu’il était dans la voiture avec une fille arrêtée par la police – « le pire jour de ma vie », a-t-elle déclaré. Elle a expliqué que son fils lui avait dit qu’il avait un assainisseur d’air suspendu à son miroir, ce qui pouvait attirer un ticket de circulation dans le Minnesota.

« J’ai dit: ‘Eh bien, retirez-les' », se souvient-elle, disant que la police demandait également une preuve d’assurance et qu’elle voulait parler avec les policiers pour donner les informations par téléphone.

Cela n’est jamais arrivé. «Une seconde passe et j’entends le policier revenir à la fenêtre et demander à Daunte de sortir de la voiture», dit-elle. « Daunte a posé le téléphone, j’ai entendu des bagarres. »

La chose suivante dont elle se souvient: « Ils ont raccroché le téléphone. Trois secondes sur quatre se sont écoulées. J’ai essayé de le rappeler l’un après l’autre, mais je ne savais pas ce qui se passait. Je n’avais jamais imaginé que c’était ce qui allait se passer. . J’ai juste pensé qu’il était peut-être arrêté. «

Bientôt, elle a dit à une grande foule de journalistes à l’extérieur du centre gouvernemental du comté de Hennepin où Chauvin est jugé, elle a appelé à nouveau – cette fois, la fille a répondu par vidéo.

«Elle pleurait et criait, et elle dit qu’ils l’ont abattu», se souvient Katie Wright. «Elle a pointé le téléphone vers le siège du conducteur, et mon fils était allongé là, sans réponse. C’était la dernière fois que j’ai vu mon fils. C’était la dernière fois que j’ai entendu parler de mon fils, et je n’ai eu aucune explication depuis. «

La conférence de presse de mardi a été organisée par des groupes soutenant les familles des victimes de violences policières et l’avocat Ben Crump, qui représente la famille Wright et est également l’avocat de la famille Floyd. Il a remporté un règlement de 27 millions de dollars avec la ville à la suite de la mort de Floyd.

Avant que Katie Wright ne prenne la parole, les familles, dont beaucoup se connaissaient par leur lien malheureux, se sont étreintes et ont prié pour que «le ciel s’ouvre et que la justice nous pleuve».

Naisha Wright a qualifié la mort de son neveu de «meurtre» et a exigé que l’officier soit tenu de respecter les normes «les plus élevées» de la loi. «Il est orphelin de père», dit-elle à propos du fils de Wright.

La police a déclaré lundi que Wright avait lancé des mandats d’arrestation et avait été arrêté parce qu’il avait des plaques périmées. À cela ou à tout autre problème dans la vie de Wright, les membres de la famille ont déclaré lors de l’événement que cela ne donnait pas une image fidèle d’un jeune homme qui avait apporté de la joie dans leur vie.

« Il n’a peut-être pas été un ange », a déclaré sa grand-mère, « mais il était notre ange. »

«Il me manque tellement déjà, et ça ne fait qu’un jour», a déclaré Katie Wright lors de la veillée de lundi. «Il avait un sourire angélique. Il a éclairé la pièce, et j’ai juste besoin que tout le monde sache qu’il était ma vie, il était mon fils et je ne pourrai jamais le récupérer. «

Eric Ferkenhoff est le journaliste du Midwest Criminal Justice pour le réseau USA TODAY. Ryan Miller est un journaliste de News NOW chez USA TODAY