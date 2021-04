DAUNTE Wright aurait étouffé une femme et menacé de lui tirer dessus si elle ne lui remettait pas 820 $ de loyer qu’elle avait fourré dans son soutien-gorge, selon des documents judiciaires.

Wright, 20 ans, a été abattu par le policier Kimberly Potter à Brooklyn Center, Minnesota, dimanche, provoquant des jours de troubles après avoir été abattu à quelques kilomètres de l’endroit où George Floyd a été tué en mai dernier.

Daunte Wright, 20 ans, aurait étranglé une femme et menacé de lui tirer dessus, selon des documents judiciaires Crédit: Bureau du shérif du comté de Hennepin

Wright a été abattu par un policier à Brooklyn Center, Minnesota, dimanche Crédits: Kare11

Potter, 48 ans, vétéran de 26 ans du département de police du Brooklyn Center, a déclaré qu’elle avait par erreur saisi son arme au lieu de son taser.

Dans les images de la caméra corporelle, l’officier peut être entendu dire: « Putain de merde, je lui ai tiré dessus », après que son arme eut tiré.

Mardi, le chef de la police de Potter et du Brooklyn Center, Tim Gannon, a démissionné de ses fonctions.

Wright a été arrêté dimanche, lorsque les agents ont été alertés que son véhicule avait des étiquettes de plaque d’immatriculation expirées.

À l’époque, un mandat d’arrestation aurait été lancé contre lui.

SPÉCULATION EN LIGNE

Au cours des derniers jours, des spéculations se sont multipliées en ligne sur la question de savoir si Wright était au courant ou non du mandat, une lettre qui a été renvoyée aux tribunaux pour avoir la mauvaise adresse étant citée comme preuve de son manque de connaissances.

Selon des documents judiciaires, Wright devait faire face à une accusation de tentative de vol aggravé, qui découle d’un incident présumé en 2019.

Les journaux affirment qu’en décembre 2019, Wright et un deuxième homme se sont rendus dans une maison de deux femmes à Osseo, dans le Minnesota, « pour faire la fête ».

Lorsqu’on a demandé aux deux hommes de partir vers 2h30 du matin, ils ont dit aux femmes qu’ils ne se promenaient pas et dormaient par terre, selon des documents judiciaires.

Une femme se serait dirigée vers la banque dans la matinée, où elle a collecté 820 dollars de loyer et l’a donné à l’autre femme avant de se rendre au travail.

Kimberly Potter a dit qu’elle pensait avoir attrapé son taser quand elle a tiré sur Wright Crédit: Bruce Bisping / Star Tribune via Getty Images

Potter, un vétéran de la police depuis 26 ans, a démissionné mardi Crédit: AP

Selon les documents, alors que Wright, le deuxième homme et la deuxième femme partaient, Wright a tenté de retenir la femme.

Wright « a bloqué la porte empêchant la victime de partir », a écrit le policier d’Osseo Shane Mikkelson dans son rapport.

Mikkelson a ajouté: «Le défendeur Wright a ensuite sorti une arme de poing noire avec une bordure argentée de sa ceinture droite ou de sa poche de manteau droite et l’a pointée sur la victime et a exigé le loyer.

« La victime a dit: » Êtes-vous sérieux? «

« L’accusé Wright a répondu: ‘Donnez-moi l’argent f ** king, je sais que vous l’avez.' »

LES RECLAMATIONS CONTINUENT

Selon le rapport, Wright a déclaré: «Je ne joue pas», lorsque la femme a de nouveau demandé s’il faisait partie de la série.

Mikkelsen a écrit: «L’argent de 820 $ était caché dans le soutien-gorge de la victime et le défendeur Wright a placé sa main autour du cou de la victime et l’a étranglée en essayant de retirer l’argent de sous son soutien-gorge.

« La victime a pu se détacher de l’accusé Wright et a commencé à s’agenouiller et à crier. »

Wright aurait dit à la femme qu’il allait lui tirer dessus s’il n’obtenait pas l’argent, déclarant: «Donnez-moi l’argent et nous partirons» et «Donnez-moi l’argent et nous partirons», selon des documents.

Il aurait ensuite tenté d’étouffer la victime une deuxième fois, le deuxième homme disant à la femme de remettre l’argent à Wright, selon les documents judiciaires.

Wright, qui avait 19 ans à l’époque, et le deuxième homme ont quitté les lieux et sont montés dans une Cadillac blanche, selon le rapport de Mikkelson.

Après l’incident présumé, la victime, qui n’a pas été nommée, « a constaté que l’argent était toujours dans son soutien-gorge », a écrit Mikkelson.

Il a ajouté que la femme avait identifié à la fois Wright et Driver dans les files d’attente de photos.

La mort de Wright est survenue à quelques kilomètres de l’endroit où George Floyd est décédé en mai dernier Crédit: CNN

La région a vu des manifestants descendre dans la rue après la mort de Wright Crédit: AFP