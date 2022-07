Dates fixées pour les matchs de football d’automne de la région pour les équipes du comté de Bureau – Shaw Local

Les fans de football du comté de Bureau peuvent désormais marquer leur calendrier pour les matchs qu’ils souhaitent voir jouer par leurs équipes préférées cet automne.

L’IHSA a publié l’horaire principal de 2022 jeudi matin, sept semaines avant le jour de l’ouverture. Comme publié précédemment, le calendrier du football de la conférence de Three Rivers fonctionne autour des pénuries d’officiels et il y aura une pincée de dates le jeudi et le samedi chaque semaine, certaines restant à déterminer.

Les Three Rivers débuteront avec deux semaines de compétitions croisées avec la division Ouest l’équipe à domicile pour la première semaine tandis que la division Est accueillera la semaine 2.

Princeton ouvrira la semaine 1 le jeudi 25 août à Rockridge. Dans d’autres ouvertures de zone, Bureau Valley jouera à Riverdale, Hall à Orion, St. Bede à Sherrard et Mendota à EP dans les croisements de Three Rivers tandis qu’Amboy-LaMoille-Ohio sera à Polo dans le football à huit, tous le vendredi, août 26.

L’ouverture de Hall marquera le retour de Randy Tieman en tant qu’entraîneur des Red Devils en trois saisons.

Les jeux à ne pas manquer incluent :

Hall à Princeton, vendredi 9 septembre

Kewanee à Princeton, le vendredi 23 septembre, dans l’une des plus longues rivalités de l’État

Bureau Valley à St. Bede, samedi 1er octobre (St. Bede Homecoming)

Hall à St. Bede, vendredi 14 octobre

Princeton à Bureau Valley, vendredi 14 octobre

Bureau Valley à Hall, vendredi 21 octobre

Voici un aperçu des horaires des équipes de la région de la BCR, chacune accompagnée de son record de 2021 :

Bureau Vallée (3-6)

Vendredi 26 août – à Riverdale, 7

Ven., 2 sept. – Sherrard, 7

*Ven. 9 septembre – Mendota, 7

* Vendredi 16 septembre – à Kewanee, 7

* Vendredi 23 septembre – Newman, 7 ans

Samedi 1er oct. – à Saint-Bède, 1

ven. 7 oct. – au EP, 7

* Vendredi 14 octobre – Princeton, 7

*ven. 21 oct. – au Hall, 7

Salle (1-8)

ven. 26 août – à Orion, 7

Ven., 2 sept. – MR, 7

* Vendredi 9 septembre – à Princeton, 7

Vendredi 16 septembre – à Morrison, 7

*Ven. 23 sept. – au Hall, 7

* Vendredi 30 septembre – à Kewanee, 7

*ven. 7 oct. – au Hall, 7

*ven. 14 oct. – à St. Bede, 7

*ven. 21 oct. – Bureau Valley, 7

Princeton (10-2)

Jeudi 25 août – à Rockridge, 7

Jeudi 1er septembre – Orion, 7

*Ven. 9 sept. – Hall, 7

*ven. 16 sept. – à Mendota,

*Ven. 23 septembre – Kewanee, 7

*ven. 30 sept. – à Newman, 7

*ven. 7 oct. – St. Bede, 7

*ven. 14 oct. – à Bureau Valley, 7

ven. 21 oct. – à MR, 7

Saint Bède (8-3)

Ven. 26 août – à Sherrard, 7

ven. 2 sept. – EP, 7

*Ven. 9 septembre – Kewanee, 7

*ven. 16 sept. – à Newman, 7

* Vendredi 23 septembre – à Riverdale, 7

*Samedi 1er oct. – Bureau Valley, 1

*ven. 7 oct. – St. Bede, 7

*ven. 14 oct. – Salle, 7

*ven. 21 oct. – à Mendota, 7

Mendota (5-5)

ven. 26 août – au EP, 7

Vendredi 2 septembre – Riverdale, 7

* Vendredi 9 septembre – à Bureau Valley, 7

* Vendredi 16 septembre – Princeton, 7

*Ven. 23 sept. – au Hall, 7

Samedi 1 oct. – à Sherrard, 1

*Ven. 7 oct. – Kewanee, 7

*ven. 14 oct. – à Newman, 7

*ven. 21 oct. – St. Bede, 7

Amboy-LaMoille-Ohio (7-5)

ven. 26 août – à Polo, 7

Vendredi 2 septembre – River Ridge, 7

Vendredi 9 septembre – Milledgeville, 7

Vendredi 16 septembre – Milford, 7

Samedi 24 septembre – à Orangeville, 1

Vendredi 30 septembre – Hiawatha, 7

Samedi 8 octobre – à Bushnell, 1

Vendredi 14 octobre – à Freeport Aquin, 7

ven. 21 oct. – West Central, 7

Clés: * Jeu TRAC Est; + Jeu TRAC Ouest