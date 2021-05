Dates, éditeurs confirmés, rumeurs et comment regarder

Suite à l’annulation de l’E3 2020, le salon annuel du jeu est de retour en force pour 2021 dans un nouveau format en ligne uniquement. Comme l’a confirmé l’ESA, l’E3 2021 devrait démarrer à la mi-juin et devrait présenter des annonces d’éditeurs tels que Microsoft, Nintendo et Take-Two Interactive, alors attendez-vous à un événement chargé de quatre jours plus tard cette année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’E3 2021, sur les dates, les prix et la façon dont vous pouvez vous connecter, ainsi que tous les éditeurs et jeux confirmés que nous nous attendons à voir au salon.

Quand est l’E3 2021?

Comme l’a confirmé l’ESA, l’E3 2021 devrait se dérouler entre le 12 et le 15 juin 2021. C’est un peu plus tard que prévu pour l’année dernière, l’E3 2020 devant se dérouler du 9 au 11 juin avant d’être entièrement annulé au milieu du coronavirus. pandémie.

Bien sûr, c’est toujours un problème pour le moment et cela continuera probablement pendant un certain temps, c’est pourquoi l’ESA a décidé de se concentrer uniquement sur le Web pour l’E3 2021.

Le salon sera principalement accessible via une nouvelle application E3 et un portail en ligne – plus ci-dessous – avec Stanley Pierre-Louis, président de l’ESA, taquinant «des révélations majeures et des opportunités d’initiés qui font [E3] la scène incontournable des jeux vidéo ».

Comment regarder l’E3 2021?

La bonne nouvelle concernant l’objectif en ligne de l’E3 2021 est que vous pourrez tout regarder dans le confort de votre propre maison, sans doute une grande amélioration par rapport au désordre occupé et chaud qui est l’événement régulier en personne en fonction de qui vous demandez.

Selon le site Web E3 2021, ceux qui souhaitent participer au divertissement peuvent s’attendre non seulement à de grandes conférences de presse avec de nouvelles bandes-annonces et annonces, mais également à un flux vidéo de quatre jours présentant des titres plus petits, des interviews de développeurs et plus encore.

Ce contenu est accessible principalement via une combinaison d’un portail en ligne et d’une application smartphone dédiée. L’ESA a décrit le portail et l’application comme « une plaque tournante clé pour la durée du spectacle » avec des diffusions en direct, des annonces, des stands virtuels, des forums en ligne et plus encore, et vous pourrez également personnaliser votre propre avatar. C’est une émission de jeu après tout!

Les stands virtuels des exposants proposeront des événements spéciaux ainsi que du contenu VOD et serviront de plaque tournante pour toutes les annonces de cet exposant. Cela devient un peu plus étrange dans le département social, avec l’ESA taquinant des «lieux de rassemblement pour tous les participants à l’E3» et des classements qui encouragent autant d’interactions que possible.

L’application sera disponible pour les professionnels de la presse et de l’industrie à partir du 7 juin 2021, tandis que le public pourra la télécharger dès le début du salon le 12 juin 2021. L’inscription aux deux débutera plus tard ce mois-ci.

Malgré la révélation de la nouvelle application, il est fort probable que les principales annonces soient également diffusées sur YouTube et Twitch, alors ne vous inquiétez pas trop si vous n’aimez pas le son de l’application E3 de l’ESA.







Dois-je payer pour regarder l’E3 2021?

Avant de confirmer l’émission de cette année, des rumeurs circulaient suggérant que l’ESA prévoyait de monétiser l’émission, verrouillant un contenu spécifique derrière un paywall sur le site Web de l’E3. Il n’est pas difficile de voir pourquoi l’ESA voudrait essayer de monétiser l’émission étant donné qu’elle facture généralement 149 à 249 dollars pour le plaisir, mais il est prudent de dire que les fans n’étaient pas satisfaits de l’idée.

Heureusement, les rumeurs se sont révélées fausses, l’ESA confirmant que l’E3 2021 devrait être totalement gratuit pour tous ceux qui souhaitent se connecter dans le confort de leur foyer, réitérant dans un récent communiqué de presse que « l’inscription pour accéder à le portail E3 en ligne sera gratuit « .

Quels éditeurs participent à l’E3 2021?

Comme les années précédentes, tous les éditeurs ne se présenteront pas à l’E3, des éditeurs comme EA organisant traditionnellement leur propre émission en parallèle de l’E3, ce qui signifie que vous ne devriez pas vous attendre à des annonces de tous les éditeurs – bien que l’ESA ait déjà pris des engagements de plusieurs éditeurs dont:

Nintendo

Microsoft et Bethesda

Capcom

Ubisoft

Take-Two Interactive

Jeux Warner Bros.

Koch Media

Microsoft a confirmé qu’il organiserait une conférence conjointe avec Bethesda nouvellement acquise à l’E3 2021 dans un entretien avec IGN. Le patron de Xbox Game Studio, Matt Booty, a confirmé que Microsoft et Bethesda « présenteront aux joueurs leurs projets à venir » ensemble lors de la conférence qui se tiendra « dans quelques semaines ».

Il y a quelques grandes omissions dans cette liste, notamment Activision-Blizzard, Konami EA et Sony, bien qu’elles ne soient pas vraiment une surprise compte tenu de leur absence ces dernières années.

À quelles annonces de jeu dois-je m’attendre?

Il est trop tôt pour dire avec certitude quels jeux seront présentés lors de l’E3 2021, mais étant donné la liste des éditeurs confirmés et l’énorme quantité de jeux en développement en ce moment, nous nous attendons à voir les titres suivants sous une forme ou une autre à l’E3 2021. :

Au fur et à mesure que nous entendrons plus de détails, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article, alors revenez bientôt pour les dernières nouvelles de l’E3 2021.