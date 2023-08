Dates d’expiration du Chromebook : un guide indispensable pour les acheteurs avertis

Chromebooks sont idéal pour beaucoup de choses et ils sont généralement moins chers que les ordinateurs portables Windows et Apple MacBook. Mais avant de sauter sur l’un d’entre eux, il y a une date importante à vérifier : la date d’expiration d’un Chromebook, c’est-à-dire son Date d’expiration de la mise à jour automatique.

Les Chromebooks gèrent automatiquement les mises à jour afin qu’ils disposent toujours des dernières fonctionnalités, y compris les mises à jour de sécurité. Mais comme Google ne peut garantir que ChromeOS et la prise en charge des fonctionnalités du navigateur sur du matériel autre que Google pendant si longtemps, chaque appareil a actuellement une date à laquelle il cesse de recevoir des mises à jour – sa date AUE.

Si vous êtes intéressé par un modèle particulier avec un prix incroyablement bas, il est préférable de connaître la date AUE avant d’acheter. (C’est également une bonne idée de le faire si vous achetez un Chromebook d’occasion ou si vous en donnez un légèrement utilisé à un ami ou à un membre de la famille.) La bonne nouvelle est que Google permet de trouver extrêmement facilement la date de n’importe quel Chromebook. .

Comment vérifier une AUE avant d’acheter

Le Chromebook Duet original de Lenovo a une date AUE de juin 2028. Capture d’écran par Josh Goldman/CNET

Obtenir la date AUE pour n’importe quel Chromebook est aussi simple que de trouver son nom sur une liste. Google maintient une liste complète des dates AUE pour tous les modèles. Rendez-vous simplement dans la liste, trouvez la marque de votre Chromebook ou celle que vous cherchez à acheter ou à transmettre. Cliquez sur la marque et la liste des modèles se déroulera avec sa date AUE.

Selon la page politiqueGoogle publiera la date AUE d’un modèle après sa sortie, vous devriez donc toujours être en mesure de trouver un Chromebook spécifique avant de prendre une décision d’achat.

Comment vérifier votre AUE sur votre Chromebook

La page À propos de ChromeOS vous amène à votre AUE. Capture d’écran par Josh Goldman/CNET

Vous possédez déjà un Chromebook et souhaitez savoir de combien de temps vous disposez pour les mises à jour ? Vous pouvez vérifier votre modèle sur la liste de Google que j’ai notée ci-dessus ou vous pouvez le trouver directement sur votre Chromebook. Il existe plusieurs façons d’accéder aux informations, mais vous devez essentiellement plonger dans le menu des paramètres pour les trouver.

Ouvrez le menu des paramètres de votre Chromebook en cliquant sur l’heure en bas à droite de votre écran, puis en cliquant sur l’icône de rouage des paramètres. En bas du panneau de navigation de gauche (vous devrez peut-être cliquer sur les trois barres en haut à gauche pour ouvrir le panneau), vous verrez À propos de Chrome OS. Cliquez dessus, puis sur Détails supplémentaires. C’est là que vous trouverez votre date AUE.

Cependant, maintenant que vous savez qu’il se trouve dans la zone À propos de ChromeOS, vous pouvez également le rechercher sur votre Chromebook et y aller directement. Appuyez sur la touche Rechercher, en supposant que vous n’avez pas changé pour fonctionner comme une touche de verrouillage des majuscules, puis recherchez « À propos de Chrome OS ». Vous pouvez également faire glisser deux doigts vers le haut depuis le bas de votre écran pour afficher une barre de recherche, ou il y a une icône de recherche en haut à droite du menu des paramètres que vous pouvez utiliser. Comme je l’ai dit, il y a plusieurs façons d’accéder à l’information.

Que se passe-t-il lorsqu’un Chromebook atteint son AUE ?

Actuellement, une fois votre date AUE arrivée, le Chromebook ne recevra plus de mises à jour logicielles de Google. Celles-ci incluent des mises à jour de sécurité, des corrections de bogues et de nouvelles fonctionnalités. Et sans ces mises à jour, des éléments tels que les applications et les extensions de navigateur pourraient ne plus fonctionner correctement. Ainsi, même si vous pouvez toujours utiliser un Chromebook après sa date AUE, son utilité se détériorera.

Une partie du problème est que les navigateurs ChromeOS et Chrome sont profondément connectés. Pour le moment, cela signifie que ne pas obtenir de mise à jour de ChromeOS signifie également ne pas obtenir de mise à jour du navigateur. Google, cependant, semble travailler à séparer les deux. Avec les deux séparés, vous pourriez manquer de nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation, mais le navigateur Chrome resterait à jour. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a peut-être même a fait allusion à cette séparation dans un tweet en mars.

Google travaille également à prolonger ces dates et, à partir de novembre 2020, il a annoncé que les nouveaux modèles auraient une durée de vie plus longue, ce qui se traduit approximativement par sept à huit ans ou plus. Cependant, la date varie d’un appareil à l’autre et n’est pas déterminée par la date de sortie de l’appareil ou par la date à laquelle vous l’avez acheté.