Dates des versements anticipés du crédit d’impôt pour enfants

Les paiements seront effectués soit par dépôt direct, soit par chèque papier, en fonction des informations que l’IRS a en dossier pour chaque bénéficiaire. Les familles admissibles recevront un montant forfaitaire pour les six premiers mois de 2021 lorsqu’elles produiront leurs déclarations en 2022.

On estime que 36 millions de familles sont admissibles à la prestation, qui vaut jusqu’à 300 $ par mois pour chaque enfant à charge admissible de moins de 6 ans en 2021, et jusqu’à 250 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. Les familles peuvent s’attendre à recevoir une deuxième lettre de l’IRS estimant leur paiement mensuel dans les semaines à venir, a indiqué l’agence.

Les contribuables admissibles au crédit d’impôt pour enfants nouvellement élargi recevront une lettre par la poste de l’IRS dans les jours suivants les informant de leur admissibilité, a annoncé lundi l’agence. Il sera basé soit sur leur déclaration de revenus la plus récente, soit sur les informations qu’ils ont soumises à l’outil de non-déclarants de l’agence pour demander un paiement d’impact économique 2020.

On estime que 88 % des familles avec enfants seront admissibles aux crédits élargis, selon l’IRS. Les déclarants doivent avoir un revenu brut ajusté en 2019 ou 2020 inférieur aux niveaux suivants pour avoir droit au paiement mensuel complet :

75 000 $ pour les particuliers

112 500 $ pour les chefs de famille

150 000 $ pour les contribuables mariés déclarant conjointement et les veuves/veufs

Le crédit d’impôt est remboursable, de sorte que toutes les personnes admissibles recevront un paiement même s’ils n’ont aucun revenu gagné ou gagnent généralement trop peu pour devoir de l’impôt.

Les familles recevront un maximum de 3 600 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans pour l’année d’imposition 2021, et un maximum de 3 000 $ pour les enfants de 6 à 17 ans.

L’agence affirme que la plupart des familles éligibles n’ont rien à faire pour recevoir les paiements, qui seront basés sur le revenu de 2020. S’ils n’ont pas encore déclaré leurs impôts, ils devraient le faire dès que possible. Cela donne à l’IRS les informations bancaires les plus récentes de chaque personne et des informations sur leurs personnes à charge.

Avant le 15 juillet, l’IRS prévoit de disposer d’un outil qui permettra aux familles de reporter la réception des paiements anticipés et de recevoir à la place le montant total du crédit d’impôt lorsqu’elles produiront leurs impôts l’année prochaine.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Les paiements pour le nouveau crédit d’impôt pour enfants de 3 000 $ commencent le 15 juillet. Voici ce qu’il faut savoir