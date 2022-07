Dates des vacances scolaires 2022 : Quels sont les horaires cette année ?

L’ÉCOLE approche à grands pas pour les étudiants britanniques alors qu’ils profitent de leurs dernières semaines de vacances d’été.

Voici les horaires des trimestres à noter dans votre agenda pour l’année scolaire commençant en 2022.

Quand les enfants retournent-ils à l’école ?

Les enfants du Royaume-Uni retournent à leur bureau à des jours différents vers la fin août et le début septembre.

Pour confirmer la date à laquelle l’école de vos enfants rouvrira ses portes aux élèves, vous pouvez consulter le site Web du gouvernement en saisissant votre code postal.

Les étudiants en Angleterre peuvent s’attendre à ce que leurs écoles rouvrent le 31 août ou le 1er septembre.

Les écoles d’Irlande du Nord devraient commencer le 1er septembre tandis que celles du Pays de Galles devraient rouvrir le 2 septembre.

Les écoles du Royaume-Uni accueillent à nouveau leurs élèves à des dates différentes, alors assurez-vous de consulter le site Web du gouvernement pour savoir quand l’école de votre enfant rouvrira Crédit : Getty

Pendant ce temps, l’Écosse aura une longueur d’avance car la plupart des écoles devraient reprendre leurs cours le 17 août.

Quelles sont les dates des trimestres scolaires pour 2022 ?

Certaines écoles ont des horaires précoces, il est donc toujours utile de vérifier directement auprès de votre école ou via le site Web du gouvernement.

Les écoles du Leicestershire et d’Écosse ont une structure de vacances précoce, tandis que le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles commencent leurs vacances une semaine plus tard.

Voici les dates moyennes des trimestres dans les écoles en Angleterre, jusqu’au début de la prochaine année scolaire :

Demi-session d’automne : Du lundi 17 octobre au vendredi 28 octobre 2022

Du lundi 17 octobre au vendredi 28 octobre 2022 Vacances de Noël: vendredi 16 décembre 2022 – lundi 9 janvier 2023

vendredi 16 décembre 2022 – lundi 9 janvier 2023 Semestre de printemps : lundi 9 janvier – vendredi 10 février 2023

: lundi 9 janvier – vendredi 10 février 2023 Semestre de printemps : lundi 13 février – vendredi 17 février 2023

: lundi 13 février – vendredi 17 février 2023 Le trimestre de printemps continue : Du lundi 20 février au vendredi 24 mars 2023

Du lundi 20 février au vendredi 24 mars 2023 Fête de Pâques: Du lundi 27 mars au vendredi 14 avril 2023

Du lundi 27 mars au vendredi 14 avril 2023 Session d’été: Du lundi 17 avril au vendredi 27 mai 2022

Du lundi 17 avril au vendredi 27 mai 2022 Demi-session d’été : Du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2023

Du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2023 Les trimestres d’été continuent : Du lundi 5 juin au vendredi 21 juillet 2023

Du lundi 5 juin au vendredi 21 juillet 2023 Vacances d’été: Lundi 24 juillet 2023 – vérifiez auprès de votre école ou de votre conseil local la date de rentrée scolaire en 2023

Nous vous suggérons de vérifier auprès de votre conseil local ou de parler directement à l’école pour connaître les horaires exacts.

Est-il illégal d’emmener ses enfants en vacances en période scolaire ?

De plus en plus de parents peuvent être tentés de retirer leurs enfants de l’école pour bénéficier d’offres de vacances moins chères pendant les périodes scolaires.

Cependant, ce faisant, les parents s’exposent à de lourdes amendes et potentiellement même à l’emprisonnement.

Une fois que votre enfant est inscrit dans une école, la loi stipule que vous devez l’envoyer à l’école tous les jours et à l’heure.

La loi a changé en septembre 2013 et les écoles ne sont plus autorisées à laisser les parents retirer leurs enfants de l’école jusqu’à dix jours pendant les périodes scolaires.

Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que vous pouvez écrire au chef d’établissement et lui demander de retirer votre enfant de l’école.

Pourquoi est-ce plus cher de voyager pendant les vacances scolaires ?

Pour faire simple, c’est une question d’offre et de demande.

De plus en plus de vacanciers ont tendance à s’envoler pendant les périodes de pointe des vacances scolaires, ce qui impose une énorme demande aux compagnies aériennes et aux hôtels, provoquant une flambée des prix.

Les recherches de Kayak ont ​​précédemment révélé que les prix augmentaient jusqu’à 400 £ pendant les vacances scolaires.

Il y a eu des appels continus pour que le gouvernement intervienne et oblige les voyagistes à baisser leurs prix pendant les vacances afin que moins d’enfants soient retirés de l’école pendant les périodes scolaires.

Bien qu’il puisse être moins coûteux de retirer les enfants de l’école pour partir en vacances, les parents pourraient se voir infliger d’énormes amendes pour cela.

Les parents qui retirent leurs enfants de l’école se verront infliger une amende immédiate de 60 £ qui passera à 120 £ si elle n’est pas payée dans les 21 jours.

Selon un rapport de la BBC, au cours de l’année scolaire 2017/2018, les autorités locales de l’éducation en Angleterre ont infligé près de 223 000 amendes aux enfants retirés de l’école pour des vacances scolaires, soit une augmentation de 93 % par rapport à l’année précédente.

Il a été révélé que près de 20 000 personnes ont été traduites en justice en 2015 après que leurs enfants aient manqué l’école sans autorisation, soit une augmentation de plus d’un cinquième.

Les parents et les tuteurs pourraient recevoir une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 £, une ordonnance communautaire ou une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois mois si un enfant manque l’école sans raison valable.