Dates des rencontres, heures de coup d’envoi et couverture de talkSPORT alors que Man City affronte Chelsea et Arsenal se rend en Ligue 1 Oxford United

Manchester City accueillera Chelsea dans ce qui promet d’être un troisième tour alléchant alors que la FA Cup occupe le devant de la scène ce week-end.

Le tirage au sort du célèbre troisième tour a été effectué fin novembre et a opposé les géants de la Premier League au stade Etihad.

Getty Liverpool a battu Chelsea aux tirs au but lors de la finale de la saison dernière

Les leaders de la Premier League, Arsenal, iront à l’équipe de Ligue 1, Oxford United, tandis que les détenteurs de Liverpool ont été tenus en échec 2-2 contre les Wolves samedi.

Newcastle United a été le plus gros choc alors que leur invincibilité remontant à août a été interrompue par Sheffield mercredi dans une défaite 2-1.

Blackpool a battu Nottingham Forest 4-1, tandis que Crystal Palace, Bournemouth et Brentford se sont également écrasés.

Mais Tottenham et Leicester ont réussi à vaincre respectivement Portsmouth et Gillingham, tandis que Southampton, Brighton, Fulham et West Ham se sont qualifiés pour le quatrième tour.

AFP Le choix des égalités voit les finalistes battus de la saison dernière se rendre au stade Etihad

Ligue nationale Boreham Wood’s a assuré une reprise contre Accrington Stanley grâce à un match nul 1-1.

Les leaders du cinquième niveau, Wrexham, ont battu Coventry 4-3 et Chesterfield a obtenu un match nul 3-3 avec West Brom.

Pendant ce temps, Stevenage, du côté de la Ligue 2, ira à Aston Villa.

Ci-dessous, vous pouvez voir le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup dans son intégralité…