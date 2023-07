Dates des essais de lutte des Jeux asiatiques ; IOA indécis sur les lutteurs protestataires

Le comité ad hoc de l’IOA a décidé mercredi d’organiser des essais de lutte très attendus pour les Jeux asiatiques les 22 et 23 juillet, mais le panel est toujours indécis sur les critères et si l’un des six lutteurs protestataires devrait être exempté.

Après que la demande de l’IOA, demandant une prolongation au-delà du 22 juillet, ait été rejetée par l’OCA, le panel ad hoc s’est réuni à New Delhi et a décidé que les essais masculins gréco-romains et féminins auraient lieu le 22 juillet et que la sélection pour choisir l’équipe de style libre sera fait le lendemain.

Les essais dans 18 catégories de poids olympiques – six chacun dans trois formats (style libre et gréco-romain pour les hommes et style libre pour les femmes) – doivent être menés par le comité ad hoc.

«Nous avons décidé de mener des essais les 22 et 23 juillet dans la salle Kedar Jadhav du stade IG. Dans un premier temps, nous inviterons les lutteurs gréco-romains et féminins puis les lutteurs acrobatiques masculins. Nous voulons que nos lutteurs U-20 intéressés participent aux sélections des Jeux asiatiques. Ils rentreront en Inde le 21 juillet et nous voulons donc leur donner une chance de se faire valoir », a déclaré à PTI le chef du panel ad hoc, Bhupender Singh Bajwa.

« Je partagerai les critères avec vous tous demain. Nous sommes encore indécis à ce sujet », a ajouté Bajwa.

Les contingents indiens U-15 et U-20 sont à Amman, la capitale jordanienne, pour participer au championnat d’Asie.

Six lutteurs – Vinesh Phogat, Bajrang Punia, Sakshi Malik, Sangeeta Phogat, Satyawart Kadiyan et Jitender Kinha – avaient demandé à l’IOA de leur donner du temps jusqu’au 10 août pour se préparer au procès, affirmant qu’ils n’étaient pas en meilleure forme physique et mentale en raison de leur manifestation de plusieurs mois contre le chef de WFI Brij Bhushan Sharan Singh.

Alors que Vinesh est à Budapest pour participer au dernier événement UWW Ranking Series de la saison, Bajrang, Jitender et Sangeeta sont à Bishkek pour s’entraîner.

Sakshi et son mari Kadiyan sont aux États-Unis pour s’entraîner.

Le panel avait précédemment proposé que les essais se déroulent en deux étapes où les six lutteurs devaient affronter les vainqueurs des essais initiaux pour réserver leur créneau pour les Jeux asiatiques.

Cependant, la décision avait suscité des critiques de toutes parts, beaucoup la qualifiant de « partiale » et « injuste ».

Le panel ad hoc se réunira à nouveau vendredi pour décider des critères définitifs.

« Demain, les membres du comité rencontreront le ministre des Sports et le président de l’AIO. Nous voulons suivre leurs conseils. Il est également en cours de délibération pour que les noms de six lutteurs protestataires puissent également être envoyés en tant que réservistes », a déclaré l’entraîneur Gian Singh, membre du panel.

« Les 3-4 meilleurs lutteurs de chaque catégorie peuvent être invités à s’affronter dans un format de tournoi à la ronde en août et le meilleur lutteur peut être choisi pour les Jeux asiatiques, mais rien n’est finalisé », a-t-il ajouté.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)