Dates de sortie Twisters 4K, Blu-ray, DVD et numérique fixées pour le film Glen Powell

Universal Pictures Home Entertainment a annoncé le Torsades Dates de sortie 4K, Blu-ray, DVD et numérique pour la suite du thriller catastrophe emblématique de 1996, Twister. Au cours de sa sortie en salles, le film dirigé par Glen Powell a rapporté un montant brut mondial de 370 millions de dollars au box-office. Il est actuellement certifié frais sur tomates pourries avec une note de 75 % au tomomètre.

«Twisters ramène l’épopée du désastre à succès avec un tourbillon d’action à couper le souffle et des sensations exaltantes. Depuis une tornade dévastatrice, Kate a renoncé à chasser les tempêtes à travers la prairie de l’Oklahoma pour les étudier en toute sécurité sur les écrans de New York », peut-on lire dans le synopsis. « Attirée de nouveau sur le terrain par son ami Javi et par une opportunité scientifique unique, Kate croise la route de Tyler, un charmant casse-cou et lutteur de tornades autoproclamé dont la soif d’aventures de suivi des tornades a fait de lui une sensation sur les réseaux sociaux. . Alors que la saison des tempêtes s’intensifie avec des phénomènes terrifiants sans précédent, Kate et Tyler réalisent qu’ils devront peut-être travailler ensemble s’ils veulent avoir une chance d’apprivoiser et de survivre à une épidémie de tornades destructrices sans précédent.

Twisters sera disponible à la location ou à la propriété sur les plateformes numériques à partir du mardi 8 octobre. Il sera également disponible à l’achat en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 22 octobre 2024. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des fonctionnalités bonus incluses. dans sa sortie vidéo personnelle :

Bobine de bâillon

SCÈNES SUPPRIMÉES

SUIVI DES FRONTS : LE CHEMIN DE TWISTERS – Retracez la trajectoire de TWISTERS depuis sa création jusqu’à la production et apprenez à connaître les acteurs alors qu’ils dirigent ce regard vers la création de leurs personnages, en utilisant la science pour ajouter de l’authenticité et en travaillant dans des conditions météorologiques extrêmes qui font des ravages. ensemble.

DANS L’ŒIL DE LA TEMPÊTE – Découvrez comment TWISTERS mélange effets pratiques et visuels pour transformer les forces les plus destructrices de la nature en sensations fortes divertissantes.

GLEN POWELL : TOUS LES ACCÈS – Glen Powell propose une visite privée d’une journée de sa vie sur le plateau de TWISTERS.

SIÈGE AVANT POUR UNE CHASE – Attachez-vous aux acteurs et aux chasseurs de tempêtes professionnels alors qu’ils bravent les éléments pour traquer les tornades dans l’Oklahoma.

VOIX OF A VILAIN* – Écoutez la création des hurlements assourdissants du film depuis un siège dans le studio où l’équipe audio mélange des sons inattendus pour donner aux tempêtes une nouvelle dimension de profondeur.

CAMIONS TRUCÉS – Attachez votre ceinture pour une balade folle dans les véhicules personnalisés du film équipés de fonctionnalités uniques allant des lance-roquettes à la technologie radar avancée.

COMMENTAIRE DE FONCTIONNEMENT AVEC LE RÉALISATEUR LEE ISAAC CHUNG

Le film a été réalisé par le cinéaste Minari Lee Isaac Chung à partir d’un scénario de Mark L. Smith. Le casting comprend également Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney, Sasha Lane, Kiernan Shipka, Harry Hadden-Paton, Nik Dodani, Tunde Adebimpe, Katy O’Brian et David Corenswet. Il a été produit par Frank Marshall et Pat Crowley, avec Steven Spielberg comme producteur exécutif via Amblin Entertainment.