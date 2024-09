Dates de sortie et bande-annonce de Small Things Like These, le film de Cillian Murphy

Lionsgate a publié la bande-annonce officielle et a fixé les dates de sortie au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis pour De petites choses comme celles-ciavec l’acteur oscarisé Cillian Murphy. Découvrez la bande-annonce ci-dessus et une nouvelle affiche ci-dessous.

De petites choses comme celles-ci Le film a ouvert le Festival du film de Berlin en février, une première pour un film irlandais. Emily Watson a remporté l’Ours d’argent de la meilleure interprétation dans un second rôle pour son rôle. Lionsgate a ensuite acquis l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l’Irlande. Le film sortira d’abord au Royaume-Uni et en Irlande le 1er novembre, puis aux États-Unis le 8 novembre, cette dernière avec Roadside Attractions.

Murphy, qui produit également la série, incarne le père dévoué Bill Furlong dans ce drame basé sur le roman à succès du même nom de Claire Keegan. Alors qu’il travaille comme marchand de charbon pour subvenir aux besoins de sa famille, Bill découvre des secrets troublants gardés par le couvent local – et découvre ses propres vérités – le forçant à affronter son passé et le silence complice d’une petite ville irlandaise contrôlée par l’Église catholique.

Avec également Eileen Walsh, Michelle Fairley et Zara Devlin, l’histoire se déroule dans les semaines précédant Noël 1985.

De petites choses comme celles-ci est réalisé par Tim Mielants (Peaky Blinders) et adapté par Enda Walsh (Faim, Cochons Disco) tiré du roman de Keegan, sélectionné pour le prix Booker.

Murphy avait déjà confié à Deadline qu’il était « tombé amoureux du livre » dont l’histoire est « très spécifique », mais avec « une énorme universalité ».

Artists Equity, la société de Matt Damon et Ben Affleck, a financé le film après que Murphy ait rencontré Damon alors qu’il travaillait sur Oppenheimer (Lire plus sur cette rencontre ici). Les producteurs sont Murphy et son collaborateur de longue date et partenaire chez Big Things Films, Alan Moloney, ainsi que Damon et Drew Vinton d’Artists Equity et Catherine Magee. Les producteurs exécutifs sont Affleck, Michael Joe, Kevin Halloran et Niamh Fagan.

Voici la nouvelle affiche :