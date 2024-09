Dates de la tournée Oasis America : comment acheter des billets

Oasis arrive officiellement en Amérique du Nord l’année prochaine pour sa tournée de retrouvailles très attendue.

Le groupe jouera au Stade Rogers de Toronto, en Ontario, le 24 août ; Soldier Field à Chicago, Illinois, le 28 août ; Stade Metlife à East Rutherford, NJ, le 31 août ; le Rose Bowl Stadium de Los Angeles, en Californie, le 6 septembre ; et Estadio GNP Seguros à Mexico le 12 septembre. Cage the Elephant ouvrira pour tous les spectacles.

L’inscription en prévente est actuellement ouverte le Le site d’Oasis jusqu’à mardi à 8 h HE. La vente générale des billets débutera vendredi à 12h00, heure locale via Ticketmaster. Selon un communiqué de presse, le groupe fera également une tournée sur d’autres continents en dehors de l’Europe et de l’Amérique du Nord plus tard l’année prochaine.

Dans un communiqué annonçant la partie nord-américaine de la tournée, Oasis a déclaré : « L’Amérique. L’Oasis arrive. Vous avez une dernière chance de prouver que vous nous avez toujours aimé.

Le mois dernier, Liam et Noel Gallagher ont déposé les armes après une interruption de 15 ans (et des décennies de querelles) pour annoncer les dates de la tournée d’Oasis au Royaume-Uni et en Irlande. Les billets se sont vendus immédiatement, devenant ainsi le plus grand lancement à ce jour dans la région avec plus de 10 millions de fans faisant la queue pour acheter des billets.

La demande de billets pour Oasis a déjà semé la pagaille à l’étranger : Variété rapporté, le billet mis en vente était le plus important – et le plus controversé – depuis la tournée Eras de Taylor Swift.

Après que le modèle de tarification dynamique de Ticketmaster ait frustré les fans qui espéraient voir les frères échanger des couplets sur « Acquiesce », Oasis a modifié la stratégie de billetterie pour un système « sur invitation uniquement » et a déclaré dans un communiqué : « Inévitablement, l’intérêt pour cette tournée est si écrasant que il est impossible de programmer suffisamment de spectacles pour répondre à la demande du public. Mais cette stratégie de vente de billets rendra le processus beaucoup plus fluide pour les fans en réduisant le stress et le temps nécessaire pour obtenir l’un des billets les plus populaires de notre époque.