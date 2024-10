Dates de la tournée Coldplay 2025 aux États-Unis et au Canada : comment obtenir des billets

Coldplay ramène sa tournée mondiale record « Music of the Spheres » en Amérique du Nord en 2025 pour une nouvelle série de spectacles dans les stades aux États-Unis et au Canada.

La tournée débutera le 31 mai 2025 au Stanford Stadium de Stanford, en Californie. À partir de là, Coldplay donnera des concerts au Allegiant Stadium de Las Vegas ; Empower Field à Mile High à Denver ; le stade Sun Bowl à El Paso ; Stade Gillette à Foxborough, Massachusetts ; Stade Nissan à Nashville ; et le Hard Rock Stadium de Miami. Ils seront également l’un des premiers groupes à être la tête d’affiche du tout nouveau Stade Rogers à Toronto, en Ontario, lorsqu’ils joueront deux soirs les 7 et 8 juillet.

Les billets pour la tournée 2025 de Coldplay aux États-Unis et au Canada seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 11 octobre à 12h00, heure locale via Maître des billets. Les fans peuvent également s’inscrire pour un prévente de billets d’artistequi aura lieu le vendredi 11 octobre à 9h00 heure locale.

Comme c’est le cas pour chaque concert de Coldplay lors de la tournée mondiale « Music of the Spheres », le groupe publiera un nombre limité de billets Infinity dans le cadre de la vente publique de billets. Ces billets sont accessibles aux fans à un prix abordable (20 $ par billet).

La tournée mondiale Music of Sphere de Coldplay est récemment devenue la première tournée rock – et la deuxième tournée de l’histoire (derrière la tournée The Eras Tour de Taylor Swift) – à rapporter plus d’un milliard de dollars. Au-delà de leurs concerts récemment annoncés en Amérique du Nord, Coldplay effectuera une tournée en Australie, en Asie, en Inde, à Hong Kong, en Corée du Sud et au Royaume-Uni dans les mois à venir. Les fans peuvent récupérer leurs billets ici.

La semaine dernière, le groupe a sorti son dernier album, Musique de lune.

Dates de la tournée nord-américaine de Coldplay 2025 :

Dates de la tournée Coldplay 2024-2025 :

30/10 – Melbourne, Australie @ Marvel Stadium

31/10 – Melbourne, Australie @ Marvel Stadium

11/02 – Melbourne, Australie @ Marvel Stadium

11/03 – Melbourne, Australie @ Marvel Stadium

11/06 – Sydney, Australie @ Accor Stadium

11/07 – Sydney, Australie @ Accor Stadium

11/09 – Sydney, Australie @ Accor Stadium

11/10 – Sydney, Australie @ Accor Stadium

13/11 – Auckland, Australie @ Eden Park

15/11 – Auckland, Australie @ Eden Park

16/11 – Auckland, Australie @ Eden Park

01/11 – Abu Dhabi, EAU @ Zayed Sports City Stadium

01/12 – Abu Dhabi, EAU @ Zayed Sports City Stadium

01/14 – Abu Dhabi, EAU @ Zayed Sports City Stadium

18/01 – Mumbai, Inde @ Stade sportif DY Patil

19/01 – Mumbai, Inde @ Stade sportif DY Patil

21/01 – Mumbai, Inde @ Stade sportif DY Patil

04/09 – Hong Kong @ Stade Kai Tak

04/11 – Hong Kong @ Stade Kai Tak

04/12 – Hong Kong @ Stade Kai Tak

16/04 – Séoul, Corée du Sud @ Goyang Stadium

18/04 – Séoul, Corée du Sud @ Goyang Stadium

19/04 – Séoul, Corée du Sud @ Goyang Stadium

22/04 – Séoul, Corée du Sud @ Goyang Stadium

24/04 – Séoul, Corée du Sud @ Goyang Stadium

25/04 – Séoul, Corée du Sud @ Goyang Stadium

31/05 – Stanford, Californie @ Stanford Stadium

06/06 – Las Vegas, NV au stade Allegiant

06/10 – Denver, CO @ Empower Field à Mile High

13/06 – El Paso, Texas @ Stade Sun Bowl

07/07 – Toronto, ON @ Stade Rogers

07/08 – Toronto, ON @ Stade Rogers

15/07 – Foxborough, MA @ Stade Gillette

19/07 – Madison, WI @ Stade Camp Randall

22/07 – Nashville, Tennessee @ Nissan Stadium

26/07 – Miami, Floride @ Hard Rock Stadium

18/08 – Hull, Royaume-Uni @ Craven Park Stadium

19/08 – Hull, Royaume-Uni @ Craven Park Stadium

22/08 – Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

23/08 – Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

26/08 – Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

27/08 – Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

30/08 – Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

31/08 – Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

09/03 – Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

09/04 – Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

09/07 – Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

09/08 – Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley