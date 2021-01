2020 est enfin sur le point de sortir, et avec une nouvelle année arrive une nouvelle télévision!

Bien qu’il n’y ait peut-être pas autant de nouveautés à espérer cette année (merci, pandémie), il y en a encore assez pour nous tous, surtout si vous êtes un fan de CW.

Le réseau a essentiellement pris la relève de la programmation originale et a sauvé tous ses favoris d’automne habituels pour le printemps. Cela signifie que nous avons de nouvelles saisons de Riverdale, Le flash, Batwoman, Legs, Charmé, Tous américains et Éclair noir, plus de nouveaux spectacles Marcheur et Superman et Lois. ABC a une nouvelle comédie et un nouveau baccalauréat à faire ses débuts et CBS a deux nouveaux drames. Fox a de nouvelles saisons de drames Le résident et Fils prodigue, et NBC a de nouveaux Liste de lecture extraordinaire de Zoey et la nouvelle comédie Monsieur le maire, de Tina Fey et Robert Carlock.

Côté streaming, Netflix nous apporte Firefly Lane et Disney + a WandaVision et éventuellement, Le faucon et le soldat de l’hiver. Il y a aussi plus Découverte des sorcières en route ainsi qu’une nouvelle saison de Dieux américains.

Tout commence par une nouvelle saison de Course de dragsters de RuPaul le jour du Nouvel An, et nous ne pouvions vraiment pas penser à une meilleure façon de lancer une nouvelle année, espérons-le mieux.