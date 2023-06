Dates de grève des médecins juniors : quand les travailleurs du NHS quittent-ils en juillet ?

Les médecins JUNIOR frappent à nouveau en juillet 2023 dans ce que l’on pense être la plus longue période d’action revendicative de l’histoire du NHS.

La British Medical Association (BMA) a confirmé cinq jours de grève, les services à travers l’Angleterre devant être impactés.

Les médecins juniors de toute l’Angleterre font la grève pendant cinq jours en juillet pour un différend salarial en cours Crédit : La Méga Agence

Quand sont les grèves des jeunes médecins?

Les débrayages commenceront à 7 heures du matin le 13 juillet et les services reprendront après 7 heures du matin le 18 juillet.

La dernière série de grèves des médecins juniors de la BMA a eu lieu à la mi-juin.

Cette action revendicative a entraîné l’annulation de près de 33 000 rendez-vous et procédures à l’hôpital rien qu’à Londres, et 100 000 au total.

Depuis décembre, plus de 650 000 opérations et rendez-vous de routine en Angleterre ont dû être reportés en raison d’une action revendicative, selon les fournisseurs du NHS.

A quoi servent les grèves des jeunes médecins ?

Les grèves sont organisées en raison d’un conflit salarial en cours.

Les objectifs de la BMA pour les grèves sont de parvenir à une restauration complète des salaires des jeunes médecins, « inversant la forte baisse des salaires » depuis 2008.

L’association souhaite également « convenir d’un mécanisme avec le gouvernement pour prévenir toute baisse future face au coût de la vie et à l’inflation ».

Le salaire reçu par les médecins juniors dépend de l’expérience.

Au cours de la formation de base, les médecins gagneront un salaire de base compris entre 29 384 £ et 34 012 £ par an, et un médecin commençant sa formation spécialisée gagnera entre 40 257 £ et 53 398 £ par an.

Lorsque la nouvelle des grèves de juillet a été annoncée, un porte-parole de la BMA a déclaré: « Nous n’abandonnerons pas tant que les jeunes médecins ne seront pas correctement payés. »

Le Dr Robert Laurenson et le Dr Vivek Trivedi, coprésidents du comité des jeunes médecins, ont ajouté: « Cela fait presque une semaine que la dernière série de grèves est terminée, mais pas une seule fois nous n’avons entendu Rishi Sunak ou Steve Barclay en termes de réouverture des négociations. depuis l’échec de nos pourparlers et l’annulation de toutes les réunions prévues il y a un mois.

« Quelle meilleure indication de leur engagement à mettre fin à ce différend pourrions-nous avoir ?

« Alors que leur refus de même discuter de la restauration des salaires entraîne une perturbation continue du service de santé, plus des quatre cinquièmes des jeunes médecins déclarent trouver leurs patients favorables – ils comprennent la valeur d’un NHS entièrement doté en personnel et en ressources.

« Nous annonçons le plus long débrayage de médecins de l’histoire du NHS – mais ce n’est pas un record qui doit entrer dans les livres d’histoire.

« Même maintenant, le gouvernement peut éviter notre action en venant à la table avec une offre crédible sur la restauration des salaires. »

L’association avait précédemment déclaré qu’elle ne se contenterait pas d’une augmentation de salaire inférieure à 35%, mais accepte maintenant qu’elle sera inférieure.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a insisté sur le fait qu’il était dans son intérêt de résoudre le différend, mais a déclaré qu’il « doit y avoir un mouvement des deux côtés ».

Quels services seront touchés par la grève des jeunes médecins ?

La sortie de cinq jours s’adresse à tous les jeunes médecins d’Angleterre.

Les grèves des jeunes médecins, qui pourraient s’étendre jusqu’en mars 2024, auront un impact à la fois sur les soins de routine et d’urgence.

Le Sun a révélé comment les hôpitaux dépensent des millions de livres par jour pour couvrir les quarts de travail des jeunes médecins en grève.

Les consultants sont recrutés à des taux énormes, 54 des 126 grandes fiducies hospitalières du NHS payant un total de 32,5 millions de livres sterling pour couvrir les quarts de travail pendant sept jours de grèves en mars et avril.

Un porte-parole de la BMA a déclaré: « Ces données montrent qu’il serait beaucoup plus rentable pour les hôpitaux et le NHS à long terme – pas seulement les jours de grève – que le gouvernement mette fin à ce conflit en payant aux médecins ce qu’ils valent. »