Dates confirmées pour la tournée anglaise du Bangladesh en mars 2023 | Nouvelles du cricket

Le calendrier de l’Angleterre pour sa première tournée masculine au Bangladesh depuis 2016 a été confirmé, les équipes devant disputer six rencontres limitées en mars 2023.

La tournée était initialement prévue pour septembre et octobre 2021 mais a été repoussée en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19, les nouvelles dates ayant finalement été confirmées par l’England and Wales Cricket Board et le Bangladesh Cricket Board mardi.

L’Angleterre, les détenteurs actuels des Coupes du monde 50 et 20, jouera trois ODI et trois T20I répartis entre le stade national de cricket de Dhaka et le stade Zaur Ahmed Chowdhury de Chattogram.

La tournée devrait commencer alors que la série ODI commence à Dhaka le 1er mars, les rencontres du T20I devant se terminer au même endroit le 14 mars.

La directrice générale par intérim de la BCE, Clare Connor, a déclaré : “C’est excitant que l’équipe masculine de balle blanche d’Angleterre revienne au Bangladesh pour la première fois depuis 2016. L’atmosphère générée à Dhaka et Chattogram pour cette tournée très attendue sera fantastique.

Moeen Ali faisait partie de l'équipe d'Angleterre qui a visité le Bangladesh en 2016





“Il y a une grande passion pour le cricket à travers le Bangladesh, et nous nous attendons à un défi difficile contre une équipe qui a un excellent bilan à domicile.”

La BCE a ajouté que l’équipe de Jos Buttler devrait disputer deux matches de préparation avant la série, qui devraient être programmés en temps voulu.

Les équipes ont disputé une série bilatérale pour la dernière fois en 2016, l’Angleterre triomphant 2-1 lors d’un match ODI de trois matchs au Bangladesh.

Faits saillants de la finale de la Coupe du monde T20 alors que l’Angleterre a battu le Pakistan par cinq guichets au MCG pour devenir double championne du monde de balle blanche.



Ils se sont rencontrés trois fois depuis lors dans des tournois, l’Angleterre remportant le Trophée des champions ICC 2017, la Coupe du monde de cricket 2019 et la Coupe du monde T20 2021.

La tournée devrait être la dernière action à l’extérieur de l’Angleterre avant le début de l’été à domicile en juin, après une série ODI en Afrique du Sud en janvier et une tournée d’essai en Nouvelle-Zélande en février.

La série pourrait fournir une opportunité cruciale aux deux parties de se préparer pour la Coupe du monde de cricket 2023, qui sera organisée par l’Inde en octobre et novembre.

Calendrier de la tournée anglaise du Bangladesh

1er ODI : mercredi 1er mars – Dacca

2e ODI : vendredi 3 mars – Dacca

3ème ODI : lundi 6 mars – Chattogram

1er T20I : jeudi 9 mars – Chattogram

2e T20I : dimanche 12 mars – Dacca

3e T20I : mardi 14 mars – Dacca