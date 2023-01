Dates clés du Nouvel An chinois 2023 : comment sera-t-il célébré ?

Plus d’un milliard de personnes devraient célébrer le festival annuel du Nouvel An chinois.

Aussi connu sous le nom de Fête du Printemps et Nouvel An lunaire, ceux qui y assistent apprécient les feux d’artifice et prient pour la bonne fortune de l’année à venir – et voici les dates clés.

Les lapins devraient être le thème principal des célébrations de cette année, car 2023 est l’année du lapin Crédit : Getty

Dates clés du Nouvel An chinois 2023

Le nouvel an chinois dure 16 jours, du réveillon du nouvel an chinois au festival des lanternes.

C’est l’année où ça tombera dimanche 22 janvier 2023et chaque année vient avec un animal, cette année c’est le Lapin.

En tant que jour férié, les Chinois auront 7 jours de congé du 21 janvier au 27 janvier 2023.

Chaque jour du festival a un nom, y compris des jours de prière, pour rendre visite à des parents, allumer des pétards et préparer le festival des lanternes.

Voici les dates clés :

21 janvier – Nouvel an chinois

Ceci est souvent considéré comme la célébration la plus importante car elle comprend le dîner de réunion de famille et le fait de rester debout jusqu’à minuit.

22 janvier – Le jour de l’An

Le jour de l’An est consacré à rendre visite à la famille et à offrir des cadeaux.

5 février – Festival de la lanterne

Ce jour marque la fin du Nouvel An chinois lorsque les lanternes sont allumées et suspendues et que les gens regardent les danses du dragon dans la rue.

Comment les gens célèbrent-ils le Nouvel An chinois ?

Des millions de personnes célèbrent le Nouvel An chinois à travers le monde, apportant une période de décorations colorées et de festins.

L’événement est généralement célébré avec des défilés et des spectacles, avec des personnes en costumes traditionnels et de nombreux feux d’artifice.

Conformément à l’introduction de la saison du printemps, les gens plantent des récoltes et mangent des festins somptueux.

La soupe aux nouilles est le repas traditionnel de prédilection, car on pense que les nouilles portent chance.

Les hotpots communautaires sont également une option populaire pour un festin car ils sont censés représenter la réunion des membres de la famille autour de la table.

Le calendrier lunaire compte 12 signes animaux du zodiaque chinois et comme 2023 sera l’année du lapin, les décorations liées aux lapins seront couramment vues.

Les gens nettoient en profondeur leurs maisons avant le Nouvel An, car il est malchanceux de balayer votre maison le jour même au cas où la bonne chance pour l’année serait balayée de la maison.

L’argent et les cadeaux sont également donnés et reçus dans des enveloppes et des emballages rouges pour conjurer le mal.

En tant que jour férié, les Chinois bénéficient de sept jours de congé pour les célébrations.

Les entreprises et les écoles ferment leurs portes pendant la période du Nouvel An – comme elles le font au Royaume-Uni pendant la période de Noël – et de nombreuses usines sont fermées pendant deux semaines.

Au-delà de la Chine, des familles au Vietnam, à Singapour, en Thaïlande, au Cambodge, en Malaisie, en Indonésie, en Mongolie, au Myanmar, en Corée du Nord et en Corée du Sud célèbrent également l’événement.

Il est largement admis que plus de feux d’artifice sont déclenchés à travers le monde pour ce festival que pour tout autre.

Comment sera célébré le Nouvel An chinois en 2023 ?

De nombreux quartiers chinois seront occupés car d’énormes événements publics ont été organisés, notamment le célèbre défilé du Nouvel An chinois à Londres, dont les détails restent à confirmer.

Les familles se réuniront pour les célébrations afin de partager des cadeaux et de préparer un festin pour l’important dîner de famille.

Le quartier chinois de Manchester accueillera, par exemple, une journée complète d’activités familiales du 21 au 29 janvier, y compris la danse du lion, les danseurs chinois, les stands de nourriture de rue et l’artisanat chinois.

Même s’il y a eu un pic de cas de coronavirus en Chine, le gouvernement n’a pas imposé de mesures strictes de restriction des voyages pour le Nouvel An chinois 2023 comme il l’a fait il y a deux ans, où les voyageurs étaient tenus de passer des tests PCR et de s’auto-isoler pendant une durée déterminée. point final.

Cette année, il semble que les résidents seront autorisés à voyager à travers les provinces pendant les vacances.

Les célébrations du Nouvel An chinois seront un peu différentes dans chaque coin du monde, mais elles semblent certainement battre leur plein dans leur lieu de naissance, la Chine.